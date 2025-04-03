延續慎終追遠傳統！　金門瓊林蔡氏宗親太武山管制區內祭祖

▲▼ 金門蔡氏宗親300多人到軍事重地內掃墓祭祖 。（圖／記者林名揚翻攝）

記者林名揚、潘鳳威／金門報導

金湖鎮瓊林蔡氏宗親於昨(2)日清明節前夕，依循傳統前往金防部太武山管制區內掃墓，祭拜歷代祖先。今年受濃霧影響，不少旅台宗親無法返鄉，導致參與人數由往年的650多人減少至約300人，然而祭典仍莊重、隆重，展現宗族凝聚力與慎終追遠的精神。

瓊林蔡氏祖墳位於軍方管制區內，共有三座，包括五世祖蔡靜山、十四世祖蔡安所及二十世祖蔡攀龍。其中，蔡攀龍為清嘉慶年間福建水師提督，其墓更被指定為三級古蹟。因歷史因素，部分金門居民的祖墳劃入軍事營區，每逢清明節須特別申請入內祭拜，成為當地特殊的掃墓傳統。

祭祖儀式於上午9時30分舉行，族人依循古禮，準備三牲、菜碗、酒香、炮燭等供品，由主獻官率領眾人虔誠祭拜祖先，並趁機聯繫宗親情誼。祭禮結束後，族人遵循傳統，在營區內擺設流水席「吃頭」，共享祭品及餐點。該習俗早年為席地而坐，近年來改為辦桌，讓宗親聚會更為輕鬆自在。

瓊林里長蔡懷芝表示，瓊林蔡氏宗親祭祖活動已成為不變的傳統，不僅凝聚宗族情感，也展現金門人敬祖懷德的精神。他並感謝金防部的協助，使整體活動順利進行，讓這項歷史悠久的習俗得以延續傳承。