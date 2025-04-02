清明返鄉祭祖和連假觀光人車潮湧現　南投縣警局祭六大疏導措施

▲南投警方加強交通疏導，維護清明返鄉祭祖民眾行車順暢。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

清明節連續假期自4月3日起，至6日共計有4天，預估各地將湧現掃墓祭祖、返鄉或旅遊之車潮，南投縣內有多處著名風景區，如日月潭、溪頭、杉林溪、清境及合歡山等地，預估將有大批遊客湧入縣內觀光。

南投縣警察局表示，除提前於轄內墓園、生命紀念園區、觀光遊憩景點及國道沿線各匝道口等易壅塞路段，規劃警力疏導交通，更建立內部及橫向機關間聯繫之交通群組，透過路況資訊共享，能更迅速確實掌握各種路況，即時疏處及反應各種特殊路況，同時擬定6大疏導措施，包括易塞車公墓路段預告、重要風景區替代道路、國道替代道路、路況即時報導、停車場預警、出動大型重型機車隊，希望能提供民眾更好的旅途品質。

縣警局也提醒用路人，連假期間外出可多利用大眾運輸交通工具，不但能減少碳排放與汽油使用，更可免去找尋停車位問題；如為自行開車，建議上路前先檢查車輛狀況，了解各項交通疏導(管制)措施，並收聽警廣掌握即時路況資訊。

縣警局指出，如遇有車多情形，可行駛替代道路，避開壅塞路段，縮短旅途時間，同時配合現場員警、義交人員之指揮疏導，保持耐心行駛，並遵守各項交通安全規則，勿酒後駕車及疲勞駕駛，才能度過愉快又平安的假期時光。