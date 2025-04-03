4年前被騙！老翁買「綜合福利契約」險遭詐25萬　警成功攔截

▲一名老翁2022年剛遭詐，昨日又險遭詐騙25萬8500元 。（圖／記者林名揚翻攝）

記者林名揚、郭玗潔／金門報導

一名老翁2日到兆豐銀行，想匯款25萬8500元，行員察覺有異報警，老翁對警察表示，他要購買一項「綜合福利契約」，該契約每月會固定宅配稻米到他家，還兼具旅遊平安險、意外醫療險，甚至包辦他亡故後，禮儀社辦理喪葬事宜等多項福利，讓他忍不住想買下去。警方調查後，認為該公司雖有營業登記，但疑似為老鼠會直銷騙局，當場勸阻老翁，避免他受騙。

昨(2)日下午15時許，金城分局員警成功攔阻一起疑似老鼠會詐騙案件！事發地點為兆豐國際商業銀行金門分行，當時一名老翁準備將25萬8500元匯款至某家銀行帳戶，但銀行的行員發現老翁匯款目的異常，疑似遭詐騙，隨即通報警方。警方到場後進一步了解，發現該老翁曾在2022年間遭遇過詐騙集團，上當受騙，使得警方對老翁之匯款目的更加警覺。

該名老翁表示，他準備購買某家賣米經銷公司推出的一款多樣性「綜合福利契約」兼具保險、買米及「生前契約」，聲稱購買該項產品可獲得多項福利包括：「每月固定宅配送米」、「旅遊平安險和意外醫療險」及「亡故後禮儀社辦理喪葬事宜」等多項福利，業務人員無不賣力銷售，讓老翁難以拒絕。

然而警方調查發現，儘管該公司確實有營業登記，但該業務人員所採用的銷售模式類似於多層次傳銷(俗稱直銷)，這一商業模式通常依賴個人或經銷商招募新會員加入，並通過銷售產品和招募新會員來賺取報酬。為了避免該民眾再次遭遇詐騙，警方當場進行勸導，提醒他在匯款前應該與家人商討，避免受到不法侵害。