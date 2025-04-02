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金門觀光再升級！縣府攜手地方產業　共創觀光新高峰

▲▼金門縣府加大觀光行銷力度，持續與地區產業共同延續觀光效益！。（圖／記者林名揚翻攝）

▲▼金門縣府加大觀光行銷力度，今年將持續與地方產業共同延續觀光效益。（圖／記者林名揚翻攝）

記者林名揚、潘鳳威／金門報導

金門縣政府觀光處為持續拓展兩岸三地旅遊市場，去年成功舉辦「金門親子嘉年華」、「金門中秋博狀元餅」、「金門老兵召集令」、「國際海洋藝術季」等多項大型活動，帶動觀光效益。今年度將延續優質活動，並結合影視行銷，推出多元深度旅遊體驗，期盼與地區業者攜手再創佳績。

觀光處處長許績鑫表示，去年舉辦的各項活動成果豐碩，「金門親子嘉年華」結合公、私部門近40家，推出近百種金門特色多元體驗式遊程，吸引近萬人參與；「金門中秋博狀元餅」更獲138家業者響應；「金門老兵召集令」榮獲台灣活動卓越獎金質獎；「國際海洋藝術季」更吸引超過50萬人次參觀。今年將延續這些成功經驗，持續辦理大型觀光活動，並與地區旅遊產業合作，推出深度體驗旅遊，讓遊客感受金門獨特魅力。

▲▼金門縣府加大觀光行銷力度，持續與地區產業共同延續觀光效益！。（圖／記者林名揚翻攝）

許績鑫進一步表示，由金門全境取景拍攝的浪漫愛情影集《不如海邊吹吹風》，上映後廣受好評，更預計於4月3日在Netflix上線，預期將吸引更多遊客目光。觀光處已推出追劇路線圖、拍照打卡點、新市256劇場館及社群抽獎等多項活動，並與金門縣旅行商業同業公會合作，推出追劇遊程，帶動更多遊客到訪這片擁有獨特魅力的海島，以延續旅遊效益。

今年度觀光處將持續鎖定兩岸三地旅遊市場，透過大型活動、遊程包裝、系列宣傳、網路行銷等多通路方式，擴大金門旅遊品牌行銷力度。許績鑫表示，將秉持陳福海縣長「友善金門 多元旅遊」的施政精神，持續與地區產業共同努力，提升金門旅遊形象，再創觀光高峰。

▲▼金門縣府加大觀光行銷力度，持續與地區產業共同延續觀光效益！。（圖／記者林名揚翻攝）

▲▼金門縣府加大觀光行銷力度，持續與地區產業共同延續觀光效益！。（圖／記者林名揚翻攝）

▲▼金門縣府加大觀光行銷力度，持續與地區產業共同延續觀光效益！。（圖／記者林名揚翻攝）

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