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陸男軍演前偷渡金門稱遭迫害　划橡皮艇4小時「投奔自由」遭羈押

記者柯沛辰／綜合報導

中共解放軍1日宣布對台軍演前，一名陸籍鄭姓男子企圖從金門海域偷渡入境，遭岸巡人員查獲。儘管鄭男聲稱在大陸遭迫害，才上網買橡皮艇偷渡「投奔自由」，但因時機敏感，被懷疑是「先遣人員」。至於是否真與軍演有關，仍待釐清。不過，金門地檢複訊後聲請羈押，金門地院晚間已裁准。

中共東部戰區1日上午7時30分宣布在台灣周邊海空域實施「聯合演訓」，怎料海巡署岸防人員上午6點49分執行清晨巡邏時，在金門寒舍花前海域發現1艘可疑橡皮艇，當場查獲陸籍鄭姓男子企圖偷渡入境。

鄭男表示，他現年53歲，來自廣西，初中畢業後從事理髮業，因先前在網路上發表言論遭當局迫害，又沒門路逃去國外，所以才上淘寶買橡皮艇來台灣。

▲陸男划橡皮艇偷渡金門。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

▲陸男划橡皮艇偷渡金門。被岸巡人員逮個正著。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

鄭男透露，他1日清晨2點從福建泉州石井鎮出發，划行了4小時抵達寒舍花海域，本來想說先到金門，之後再設法偷渡台灣，不料才到金門就被逮。

鄭男被逮時，身上僅有一個背包，裝著換洗衣物、手機、皮夾及約2千多元人民幣。至於身上的救生衣，他聲稱是買橡皮艇送的贈品。

由於4艘中國海警船隨後在上午8點進入馬祖西引及烏坵水域，又逢中共宣布軍演，海巡署不排除鄭男偷渡與軍演具備關聯性，或有更深層的目的。

金門地檢署複訊後，認定鄭男涉嫌違反《入出國及移民法》第74條第1項未經許可入國罪，有逃亡之虞，向金門地方法院聲請羈押。金門地方法院晚間裁定羈押。

▲陸男划橡皮艇偷渡金門。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

▲陸男划橡皮艇偷渡金門。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

 
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