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基隆大停水30小時！麥金路管線破裂急搶修　影響2.6萬戶

▲▼ 自來水、鉛管、水、水龍頭。（圖／記者許力方攝）

▲基隆30小時停水危機，麥金路主幹管破裂，影響逾2萬6,498戶。（圖／資料照／記者許力方攝）

記者郭世賢／基隆報導

台灣自來水公司第一區管理處緊急為搶修基隆市麥金路201號前管徑1000mm重要供水管線破管漏水，將於4月1日9時起至4月2日15時進行緊急修復作業，本次工程將造成2萬6,498戶停水，另有4萬3,606戶水壓降低，影響範圍包括周邊多個區域。水公司呼籲受影響用戶提前儲水備用，並節約用水，修復期間造成不便，敬請見諒。民眾可撥打1910客服專線查詢最新供水狀況。

【停水範圍】

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基隆市中正區／建國里、砂灣里、中船里、入船里、德義里、正義里、正船里、義重里。信義區／仁壽里、仁義里、信綠里、智慧里、智誠里、東信里、東光里、東明里、禮儀里、禮東里、義和里、義幸里、義昭里、義民里。仁愛區／兆連里、光華里、文安里、明德里、書院里、朝棟里、林泉里、水錦里、獅球里、花崗里、虹橋里、兆連里。中山區／中興里、仁正里、健民里、居仁里、新建里、仁正里、居仁里。安樂區／樂一里、嘉仁里、永康里、鶯安里、鶯歌里、四維里等（高地供水區域），影響戶數計2萬6,498戶。

【降壓範圍】

基隆市中正區／正砂里、中船里、信義里、入船里、德義里、正義里、正船里、港通里、義重里、中砂里。信義區／仁壽里、仁義里、信綠里、智慧里、智誠里、東信里、東光里、東明里、禮儀里、禮東里、義和里、義幸里、義昭里、義民里。仁愛區／仁德里、博愛里、同風里、文安里、文昌里、新店里、智仁里、水錦里、花崗里、虹橋里、仁德里、和明里、忠勇里、文安里、玉田里。中山區／中興里、仁正里、仙洞里、健民里、和平里、太白里、居仁里、民治里、通化里、通明里、中山里、仙洞里、安平里、安民里、居仁里、新建里。（平地供水區域）影響戶數計1萬7108戶，合計影響戶數計43,606戶。

【停水時間重要路口設置臨時加水站】

1. 地點：老大公廟前 地址：基隆市安樂路一段150號。2. 地點：基隆市成功一路與公二路口， 地址：成功一路115號 7-11前人行道。3. 地點：東信里里民活動中心， 地址：基隆市東信路35巷47號。4. 地點：劉銘傳路口，地址：基隆市劉銘傳1號肯德基旁。

自來水公司表示，本次停水期間因重大事故需緊急用水，請連絡基隆服務所：02-2425-2103、02-2423-4195或台水客服專線1910 ，本公司已備妥水車待命；本次停水復水後因偏遠或偏高地區供水恢復時間較慢，敬請用戶原諒，

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