基隆醫院火災自救疏散演練　提升醫療機構防災應變力

▲基隆醫院火災自救疏散示範演練。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

為強化醫療機構火災應變能力，基隆市消防局於3月31日14時，於基隆長庚醫院情人湖院區舉辦「2025年度基隆市醫院火災初期自救及疏散示範演練觀摩交流會」。活動邀集基隆市各醫療院所、臺北市、新北市、桃園市及新竹市消防局代表，並邀請內政部消防署、臺灣建築中心及消防工程專家學者共同參與，透過實境演練與經驗交流，提升醫院自主防災能力。

消防局表示，本次演練特別選定血液透析中心作為示範場域，模擬2024年10月3日颱風期間該院成功應變火警的真實情境。當時基隆長庚醫院在消防人員抵達前，已迅速疏散76名病患及46名家屬，展現完善的防火管理與應變程序。演練重點包含：火災初期自主滅火與通報機制、高風險病患疏散策略、防火區劃實際操作驗證。

▲基隆市消防局長游家懿（左）、基隆長庚醫院賴旗俊院長（右）。

與會專家陣容堅強，包含消防署預防調查組鄭志強組長、臺灣建築中心陳盈月經理，以及美國消防工程師學會台灣分會簡賢文教授，共同研討特殊醫療場域應變對策。

消防局長游家懿強調，醫療機構的火災應變極具挑戰性，尤其在洗腎室、手術室等特殊單位，需兼顧患者安全與火勢控制，期望透過本次示範，精進各院所應變流程，守護病患與醫護人員安全。游家懿表示，未來將持續針對不同醫療單位特性辦理專案演練，並建立跨縣市交流平台，全面提升醫療場所公共安全防護網絡。