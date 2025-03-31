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夜飆吃宵夜害沒命！13歲少年借騎機車撞牆　後座15歲友噴飛慘死

▲13歲少年騎車載15歲友 疑過彎失控摔車1死1傷。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲13歲無照騎車釀禍！載15歲少年過彎摔車，1死1傷送少年法庭。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市一名13歲黃姓少年，3月21日晚間向一名成年友人借來一輛機車，前往15歲張姓少年住處邀約夜遊，2人騎車外出夜飆、吃宵夜，徹夜未歸；直至22日清晨，行經湖海路一處彎道時，疑似因車速過快失控自摔，造成後座張姓少年傷重不治，黃姓少年則全身多處擦挫傷。全案已由警方依《過失傷害致死罪》移送少年法庭審理。

事故發生於3月22日清晨6時許，黃姓少年騎車載著張姓少年，沿湖海路往大武崙漁港方向行駛，行經中油油槽附近彎道時，疑似因車速過快導致失控，連人帶車摔倒在地。

▲13歲少年騎車載15歲友 疑過彎失控摔車1死1傷。（圖／記者郭世賢翻攝）

警消人員趕抵現場時，發現張姓少年已無呼吸心跳，緊急送往基隆長庚醫院搶救，但仍於當天7時15分宣告不治；黃姓少年則因全身多處擦挫傷送醫，經治療後無生命危險。

警方對黃姓少年進行酒測，結果為零，初步研判事故主因是車速過快及駕駛技術不熟練，導致過彎時失控；由於黃姓少年未滿14歲，且無照駕駛，後續將由少年法庭審理。

據了解，黃姓少年雖年僅13歲但已輟學，3月21日23時許騎著向成年友人借來機車，載張姓少年外出夜飆吃宵夜；2人整夜在外逗留，直至隔天清晨才踏上歸途，卻在行經湖海路中油油槽附近彎道時發生意外。

▲13歲少年騎車載15歲友 疑過彎失控摔車1死1傷。（圖／記者郭世賢翻攝）

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