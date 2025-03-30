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她一直活著！法官撤銷6年前宣告死亡　重生關鍵原因曝光

▲▼示意圖,社會,兇殺,謀殺,憤怒,刀,血,犯罪,殘酷,危險,黑暗,死亡,跟蹤（圖／123RF）

▲烏龍死亡宣告逆轉！新北女6年後出庭，法官因「親屬作證」撤銷判決。（圖／示意照與本案無關／123RF）

記者郭世賢／基隆報導

基隆地院近日撤銷一起離奇死亡宣告案件！一名被法院宣告「1956年已死亡」的賴姓女子，其實多年來一直健在，只因早年改名未被親屬知曉，導致姪子誤以為她失蹤，而聲請死亡宣告。直到2024年，高齡的賴女親自出庭，在女兒與親屬作證下，基隆地院最終裁定撤銷賴女的死亡宣告，使其法律地位得以恢復，正式從「被死亡」的狀態中「復活」。

這起離奇案件始於2018年8月，當時賴女的姪子因辦理繼承登記，誤以為早已改名的姑姑已經失蹤，向法院聲請死亡宣告。基隆地院根據《家事事件法》相關規定，賴女最後設籍在新北市，宣告其於1956年10月1日死亡。

然而2024年案情出現重大轉折。賴女的親生女兒向法院提出撤銷死亡宣告的聲請，並提出關鍵證據，高齡的賴女不僅健在，還親自到庭說明自己早年就已改名的事實。法庭上，賴女的女兒、弟弟和妹妹三人共同作證，確認其身份無誤。當初聲請死亡宣告的姪子也坦承，當年確實因不知姑姑已改名，才誤以為其失蹤。

承審法官審理後認定，賴女確實一直健在，僅因改名導致親屬誤會。根據《家事事件法》第160條規定，當發現被宣告死亡者仍生存時，得撤銷原裁定，因此判准撤銷這項長達6年的死亡宣告。

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