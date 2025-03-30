基隆街友寒夜塑膠裹身禦寒拒安置　天行者尊重：每個人都有故事

▲基隆街友塑膠禦寒照瘋傳，天行者慈善協會：不強迫安置。（圖／翻攝自「基隆人大小事」臉書社團）

記者郭世賢／基隆報導

有網友昨（29日）凌晨在基隆市孝三路騎樓拍下一名街友全身緊裹透明塑膠袋禦寒，因外觀特殊被網友拍下上傳網路，引發熱議。基隆市社會處及天行者慈善協會緊急介入關懷，但該名女街友拒絕安置，選擇自行離去。事件曝光後，網友紛紛質疑「為何不強制安置？」社福團體則強調，尊重街友意願是關鍵，並持續透過信任建立，協助他們逐步回歸社會。

賴姓網友29日在「基隆人大小事」臉書社團貼出照片，孝三路騎樓座椅上有人用透明塑膠套緊裹全身，獨特模樣讓路過民眾嚇一跳。貼文引發網友討論，有人留言「用塑膠袋看起來真的很像大體」，也有人表達關心「真的是甘苦人，無論如何也要生存下去」。

▲29日深夜在原處找到該名「塑膠裹身」禦寒女性街友。（圖／李昌萬提供）



基隆市社會處長楊玉欣獲報後非常重視，立即請天行者慈善協會前往關懷。協會29日上午未尋獲，當晚執行低溫關懷訪視時，深夜在原處找到該名女性街友，提供熱食和暖暖包並勸導安置，但她堅持離開。

天行者慈善協會理事長李昌萬說明，每位無家者都有個人故事，目前不願安置不代表未來不會接受。協會疫情期間已發送超過3萬個便當給街友，2年前成立「希望學院」安置中心，最多曾安置40人，現有30位學員，已有許多人成功回歸社會。

▲天行者慈善協會表示：每個人都有故事。（圖／李昌萬提供）

對於網友質疑為何不強制安置？李昌萬強調須尊重當事人意願。協會當晚關懷多處街友聚集點，包括城隍廟地下道2人、基隆三總醫院側門2人及基隆南站廣場3人，但無人願意接受安置。

賴姓網友表示，貼文是希望相關單位能主動協助這些社會弱勢族群，他們往往不知如何申請社會資源。