　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

主動出擊！謝國樑率團訪日會三政要　力推基隆觀光與產業合作

▲謝國樑率團訪日會三政要。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆市長謝國樑（左3）27日上午拜訪自民黨青年局，由局長中曾根康隆議員（右3）及其同仁接待。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市政府近日由市長謝國樑率領市政團隊前往日本東京進行市政考察，並拜會自民黨青年局、東京都議會及日華議員懇談會（日華懇）等重要政要，透過實質交流推動基隆與日本的城市外交，促進台日雙邊合作與互動。謝國樑表示，此行不僅提升基隆能見度，更為台日觀光發展、產業合作及城市外交奠定重要基礎，特別感謝日方的熱情接待與交流。

謝國樑表示，這次訪日分別安排拜會自民黨青年局、東京都議會以及日華議員懇談會（簡稱日華懇）。基隆曾是台灣與日本聯繫的重要門戶，未來將持續以「觀光」及「產業」打造進步繁榮的國際港口城市，期待日後可以邀請他們到基隆參訪，體驗基隆的獨特魅力。

▲謝國樑率團訪日會三政要。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲謝國樑（左5）27日下午續往東京都議會拜訪，由議長增子博樹（右4）、議員小礒明（右3）、議員伊藤祥広（右2）、議員磯山亮（右1）出席接待。

3月27日上午，代表團首先拜會自民黨青年局，由局長中曾根康隆議員親自接待。中曾根議員表示，儘管其選區位於內陸的群馬縣，但仍對基隆的港都風情深感興趣，承諾未來將率青年局幹部訪台，實地了解基隆的發展現況。他強調，台日同為東亞重要夥伴，青年局將持續推動雙方在區域和平、經貿合作及青年交流等領域的互動。

同日下午，代表團轉往東京都議會拜會，由議長增子博樹偕同議員小礒明、伊藤祥広、磯山亮等人接待。增子議長歡迎基隆市訪團到訪，並表示希望透過此行讓東京的城市魅力與基隆共享，未來能在觀光推廣及城市行銷上加強合作。小礒明議員則提到，基隆擁有豐富的歷史文化底蘊，而東京作為國際大都市，擁有眾多觀光資源，期待兩地深化互動，進一步促進台日友好關係。

▲謝國樑率團訪日會三政要。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲謝國樑（右）28日上午拜訪日華議員懇談會（日華懇）會長古屋圭司議員（左）。

3月28日上午，謝國樑一行拜訪長期致力於台日交流的「日華議員懇談會」（日華懇），與會長古屋圭司議員進行會談。謝國樑表示，台日關係淵源深厚，日華懇更是日本對台政策的重要推手，期盼基隆能與日華懇建立更緊密的合作關係。古屋會長分享其近期訪台經驗，並提到與謝市長同為漫畫愛好者，未來可望推動基隆與日本在漫畫文化等領域的交流。

交流會談中，謝國樑市長感謝古屋會長長期做為台灣溫暖的夥伴，為厚植台日友誼盡心盡力。謝國樑說，此行拜會許多日本政要，對基隆的城市能見度，以及未來台日的觀光發展、產業合作和城市外交，都有非常重要的意義。很開心有這次機會，也謝謝日方用心的接待。

▲謝國樑率團訪日會三政要。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲謝國樑率團訪日會三政要。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲謝國樑率團訪日會三政要。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲謝國樑率團訪日會三政要。（圖／記者郭世賢翻攝）

【更多新聞】

►性侵少年「玻璃棒凌虐」還逼拍13張裸照　變態淫狼下場曝

►13尊千萬青銅佛像險變廢五金！2賊僅賣20萬　警72小時神出手救援

►快訊／關到死！基隆監獄46歲受刑人半夜如廁　突倒地送醫不治

►錢錢味超濃！金瓜石220公斤金磚「身價飆漲7億」　民眾搶摸

►基隆男用抱枕悶死4月大兒！行李藏屍6年丟棄　獲緩刑理由曝

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/27 全台詐欺最新數據

更多新聞
609 3 2621 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
緬甸7.7強震「罕求國際支援」！重大災情一次看
曼谷大樓倒塌　驚悚活埋影片曝！
快訊／緬甸強震傳1國人失聯！　外交部下指示
緬甸7.7強震！台灣特搜隊集結　隨時出發馳援
快訊／強震毀緬甸！　曼德勒皇宮被震垮
緬甸強震！雲南高樓震出「巨大沙塵」…市民驚恐逃生畫面曝
緬甸華人悲嘆：大馬路全部壞完了
快訊／曼谷新大樓空橋斷裂！　現場畫面曝光
獨／曼谷34年來首次大地震！　網紅百貨大樓逃生

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

桃園東區、東信扶輪社主辦　助楊梅啟智技訓中心牙科室啟用

台東關山女力展現地方魅力　嘉義性別平權團隊前來交流觀摩

台電送暖！響應世界自閉症關懷日　捐款支持星兒展現才華

「浮世繪展」高雄免費看！經典150件真跡開箱　一覽江戶風俗

主動出擊！謝國樑率團訪日會三政要　力推基隆觀光與產業合作

玩科學、學知識！台東縣府推動科學教育扎根　展現學子潛力

海巡挺公益　東部分署募集物資送愛到肯亞

府城新住民大放異彩　移民署、陸委會及海基會行動關懷訪視

全台首艘民船汰舊換新　「天王星21號」首航綠島

台南巷仔NIAU公仔熱潮再起　文化局加碼推出線上購買服務

轎車猛衝停等區　2機車倒地...落跑又撞自小客

音控師上台測試麥克風　唱《月牙灣》飆高音開口跪

金秀賢疑似要求性關係：想抱著睡　16歲金賽綸傻回「等我想做再做」

#魏如萱 現場表演遇蟲爬身上　驚嚇甩手！下秒唱到大爆笑

高雄排毒一條街被抄！深Ｖ超兇狂吸客　警掀拉簾老司機秒軟

【妳是誰？】老公麻醉時數14秒才睡倒　手術到一半還突然醒來XD

玥熹再談小優心死　「從此就是陌生人」

Melinda挺孕肚首露臉！ 被問楊祐寧「7胎宣言」XD

金秀賢傳「情趣內衣」給金賽綸　《橫豎》公開影片：大家來評斷

#洪淨 #中捷 砍人突當庭下跪致歉！受害者父親怒斥：噁心八點檔

桃園東區、東信扶輪社主辦　助楊梅啟智技訓中心牙科室啟用

台東關山女力展現地方魅力　嘉義性別平權團隊前來交流觀摩

台電送暖！響應世界自閉症關懷日　捐款支持星兒展現才華

「浮世繪展」高雄免費看！經典150件真跡開箱　一覽江戶風俗

主動出擊！謝國樑率團訪日會三政要　力推基隆觀光與產業合作

玩科學、學知識！台東縣府推動科學教育扎根　展現學子潛力

海巡挺公益　東部分署募集物資送愛到肯亞

府城新住民大放異彩　移民署、陸委會及海基會行動關懷訪視

全台首艘民船汰舊換新　「天王星21號」首航綠島

台南巷仔NIAU公仔熱潮再起　文化局加碼推出線上購買服務

旅遊達人緊急提醒「先別來曼谷」！邊逃生牆壁邊裂開：比921誇張

桃園東區、東信扶輪社主辦　助楊梅啟智技訓中心牙科室啟用

「最美玉女」蘇慧倫結婚11週年！　想過兩人世界...卻「屢被他抗議」

離島急救援！澎湖南海之星變身醫療船　凌天救護員助後送

台南女三寶鬼切「完全不理後面」超扯畫面曝　網友氣翻了

緬甸7.7地震　5國銀當地人員皆回報平安

台東關山女力展現地方魅力　嘉義性別平權團隊前來交流觀摩

7.7強震襲擊緬甸！　新北特種搜救隊+搜救犬整裝待命

年報選好股2024賺很大　首季繼續賺、法人偷偷買

張孝全心動「有女兒也不錯」　婁俊碩被壓制在地：小鹿亂撞的感覺

【2度崩潰】正妹實況主遭蟑螂爬胸口　嚇哭飆三字經QQ

地方熱門新聞

響應「舊鞋救命」募集活動黃偉哲呼籲齊心將愛送往非洲

新北捷運轉虧為盈！開源節流為關鍵

桃園市議會藍營　「反惡罷、反廢死」

仁愛鄉蔬菜花卉去年運銷破6億居全國第二

台南男街頭「曬600萬現金」　原因超離譜

南投縣梅子節3／29信義鄉梅子夢工廠開幕

金防部「太武操演」登場　提升部隊作戰能力

福容桃園捐血傳愛活動　免費送港點　

勞動部雲林最大場徵才！AI商機熱

宏積南投打造噗樂館觀光工廠

黃怡平接阿管處長　期許旅遊品牌走向國際

勞動部啟動「僱用安定措施」持續守護勞工

移工參與「舊鞋救命」公益行動用雙手傳遞溫暖

桃園孕產期媽咪運動推廣及成長課程　開跑　

更多熱門

相關新聞

基隆慶濟宮竊賊行竊後合十　 監視器全都錄

基隆慶濟宮竊賊行竊後合十　 監視器全都錄

香火鼎盛的基隆七堵慶濟宮近日傳出多起貢品竊案，一對中年男女趁參拜人潮眾多時，大膽搜刮信眾供奉的供品，行竊過程全被廟方監視器拍下。警方已鎖定涉案嫌犯，正全力追查中。廟方無奈表示，類似事件已非首次，儘管設有食物銀行協助弱勢，仍難防貪小便宜之徒。

高三生叢灝日投身創世義工　從服務中體悟母愛

高三生叢灝日投身創世義工　從服務中體悟母愛

好奇吸喪屍煙彈　少年上癮昏迷還欠債跑路

好奇吸喪屍煙彈　少年上癮昏迷還欠債跑路

基隆推長者防災教育　8人獲防災士認證

基隆推長者防災教育　8人獲防災士認證

基隆麻將館「贊助金」掩飾抽頭　1年2度被遭檢警破獲

基隆麻將館「贊助金」掩飾抽頭　1年2度被遭檢警破獲

關鍵字：

基隆市謝國樑日本東京市政考察

讀者迴響

熱門新聞

緬甸7.7地震！曼谷高樓瞬間倒塌

「直播界男神」公益人設都假的　吸少年當打手鬧鄰

快訊／好市多宣布4/1起實施「入口電子掃卡」　非會員無法入場

抱病妻從14樓窗戶往外丟　她全身骨碎慘死

澤倫斯基：普丁快死了！患病傳聞一次看

家寧道歉7天首露面「PO自拍化妝片」　IG遭洗版狂罵

快訊／《海角七號》中孝介澡堂猥褻男子！

大潤發改名「大全聯」LOGO曝光！

即／柯文哲4被告已押7個月　北院裁定再延押2個月

金城武重磅回歸！　網友暴動：帥大叔終於營業啦

「大潤發」預計改名為「大全聯」

「牆壁一直在裂！」他在曼谷被晃到站不住

男輕生獲救！女友上山尋人卻死計程車內

快訊／泰國總理宣布　曼谷進入緊急狀態

快訊／震撼！羅志祥鬆口「羅媽媽罹阿茲海默症」

更多

最夯影音

更多

轎車猛衝停等區　2機車倒地...落跑又撞自小客

音控師上台測試麥克風　唱《月牙灣》飆高音開口跪

金秀賢疑似要求性關係：想抱著睡　16歲金賽綸傻回「等我想做再做」

#魏如萱 現場表演遇蟲爬身上　驚嚇甩手！下秒唱到大爆笑

高雄排毒一條街被抄！深Ｖ超兇狂吸客　警掀拉簾老司機秒軟

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

當鋪怪事連發！內幕超震撼

當鋪怪事連發！內幕超震撼

做工哥扛債、木屐當典物，當鋪不只是交易，更是人生百態的縮影！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面