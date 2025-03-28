主動出擊！謝國樑率團訪日會三政要　力推基隆觀光與產業合作

▲基隆市長謝國樑（左3）27日上午拜訪自民黨青年局，由局長中曾根康隆議員（右3）及其同仁接待。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市政府近日由市長謝國樑率領市政團隊前往日本東京進行市政考察，並拜會自民黨青年局、東京都議會及日華議員懇談會（日華懇）等重要政要，透過實質交流推動基隆與日本的城市外交，促進台日雙邊合作與互動。謝國樑表示，此行不僅提升基隆能見度，更為台日觀光發展、產業合作及城市外交奠定重要基礎，特別感謝日方的熱情接待與交流。

謝國樑表示，這次訪日分別安排拜會自民黨青年局、東京都議會以及日華議員懇談會（簡稱日華懇）。基隆曾是台灣與日本聯繫的重要門戶，未來將持續以「觀光」及「產業」打造進步繁榮的國際港口城市，期待日後可以邀請他們到基隆參訪，體驗基隆的獨特魅力。

▲謝國樑（左5）27日下午續往東京都議會拜訪，由議長增子博樹（右4）、議員小礒明（右3）、議員伊藤祥広（右2）、議員磯山亮（右1）出席接待。

3月27日上午，代表團首先拜會自民黨青年局，由局長中曾根康隆議員親自接待。中曾根議員表示，儘管其選區位於內陸的群馬縣，但仍對基隆的港都風情深感興趣，承諾未來將率青年局幹部訪台，實地了解基隆的發展現況。他強調，台日同為東亞重要夥伴，青年局將持續推動雙方在區域和平、經貿合作及青年交流等領域的互動。

同日下午，代表團轉往東京都議會拜會，由議長增子博樹偕同議員小礒明、伊藤祥広、磯山亮等人接待。增子議長歡迎基隆市訪團到訪，並表示希望透過此行讓東京的城市魅力與基隆共享，未來能在觀光推廣及城市行銷上加強合作。小礒明議員則提到，基隆擁有豐富的歷史文化底蘊，而東京作為國際大都市，擁有眾多觀光資源，期待兩地深化互動，進一步促進台日友好關係。

▲謝國樑（右）28日上午拜訪日華議員懇談會（日華懇）會長古屋圭司議員（左）。

3月28日上午，謝國樑一行拜訪長期致力於台日交流的「日華議員懇談會」（日華懇），與會長古屋圭司議員進行會談。謝國樑表示，台日關係淵源深厚，日華懇更是日本對台政策的重要推手，期盼基隆能與日華懇建立更緊密的合作關係。古屋會長分享其近期訪台經驗，並提到與謝市長同為漫畫愛好者，未來可望推動基隆與日本在漫畫文化等領域的交流。

交流會談中，謝國樑市長感謝古屋會長長期做為台灣溫暖的夥伴，為厚植台日友誼盡心盡力。謝國樑說，此行拜會許多日本政要，對基隆的城市能見度，以及未來台日的觀光發展、產業合作和城市外交，都有非常重要的意義。很開心有這次機會，也謝謝日方用心的接待。