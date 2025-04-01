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台東2份便當500元！他拿養樂多「還要+20元」傻眼　店家回應了

▲▼台東2份便當500元！老闆娘堅持「湯換養樂多」+20元　店家回應了。（圖／翻攝自臉書社團／台東大小事(114年)）

▲台東2份便當500元，還不附養樂多，讓原PO氣得要大家評評理。（圖／翻攝自臉書社團／台東大小事(114年)）

網搜小組／柯沛辰報導

台灣通膨壓力大，物價也是萬物齊漲。台東一名網友近日到市區某自助餐店買了2份便當，不料竟要價500元，若要把附湯換成養樂多，還要加價20元，讓他氣得把菜色PO上網，要大家評評理。不過，許多當地網友看完都說，這間自助餐店過去本就不便宜。

原PO在臉書社團「台東大小事（114年）」貼出照片，內容是2份便當，除了白飯之外，還有1隻雞腿、2塊滷排骨、1根香腸、豬腳肉、肉燥、2顆滷蛋，以及一些筍絲、炒高麗菜、紅蘿蔔炒蛋等。

原PO表示，台東蘇ＯＯ便當店，這樣菜色500元，含白飯2份80，所以不含白飯要420元，「各位接受嗎？」他指出，不能接受的是，他想把湯換養樂多，卻要多加20元，讓他傻眼直呼「各位客官，買500塊的東西 沒半罐養樂多喔！要多付20塊才能拿到養樂多，真的謝謝囉！」

許多當地網友紛紛留言，「那家本來就是出了名的貴」、「真的貴，吃不起，買了兩次，發現消費不起，再也不去」、「那間是真的貴的誇張，都是看心情算錢的」、「這家我去過，不敢再去了，沒有勇氣面對那種價錢」、「那間真的是看人算帳，尤其老的老闆娘，隨便亂算一通，我曾經買過一個便當我沒夾肉和魚也要150元，我當下也傻眼」、「原來不是我覺得貴得離譜而已，我夾一塊油雞，或一支滷雞腿+幾個菜，一個便當裝到平平，沒有白飯、湯、飲料，隨隨便便都180元起跳」。

也有人持不同看法，「去貴族世家吃，心情會比較好」、「因為老闆吃不飽所以就靠你啊」、「你不計較花500，然後計較沒養樂多」、「不要買就好了啊」、「你不甘願養樂多，老闆也不甘願白飯壓成飯糰」。

對此，便當店老闆現身回應，「您好，我是店主，剛剛您来本店，是您要求把80元的白飯硬壓成這樣，肉是260有豬脚排骨葱油雞腿，肉燥90元，青菜滷蛋70元。」不過，有網友質疑「80元的飯有辦法壓進二個便當盒喔，八碗飯欸？」、「什麼肉燥要90？」

老闆解釋「其實肉燥是100元，泰式打抛豬肉」，但原PO表示「老闆，其實我不在意500元貴與不貴，但我在意的是：500元還沒養樂多。您的老夫人說養樂多要另外付錢。感覺問題啦。」業者未再多作回應。

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