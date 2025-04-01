台東YouBike補助延長至年底　鼓勵低碳出行

▲台東YouBike補助延長至年底。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為推廣綠色運輸並提升公共自行車使用率，台東縣政府自推動YouBike補助以來成效顯著，深受民眾好評。為持續鼓勵低碳出行，縣府宣布將YouBike補助延長至今年12月31日，並同步調整補助內容，以優化騎乘體驗。即日起，無論是YouBike 2.0或YouBike 2.0E，前30分鐘騎乘皆可享5元補助，相當於每趟可節省5元，讓騎乘更經濟實惠。此外，YouBike 2.0E的費率將恢復為前兩小時內，每30分鐘25元，請民眾留意費率變動。

台東縣長饒慶鈴表示，縣府致力於推動環保交通，目前公共自行車站點已增至42處。透過YouBike的普及與補助政策，不僅能提升綠色交通的可及性，也讓更多民眾體驗低碳出行的便利。自台東公共自行車啟用以來，不少民眾透過YouBike探索城市，有人騎行環繞台東市區，也有人沿著197縣道挑戰利吉惡地，更有旅客騎乘前往都蘭、鹿野等地，充分展現YouBike在台東的實用性。縣府鼓勵市民及旅客善用這次補助，邀請親朋好友一同騎乘，自由探索台東的慢活魅力。

環保局表示，台東YouBike自2023年12月正式啟用以來，累計租借次數已突破8萬，顯示民眾對公共自行車的高度接受度。為持續推廣綠色交通，本次補助延長至年底，讓更多人受惠。此外，隨著熱氣球嘉年華即將到來，預計將吸引大量國內外遊客，環保局將與微笑單車及相關單位優化站點配置，以提供更便捷的公共自行車服務，並推動友善自行車環境，提升使用率。

根據環保局統計，截至今年3月下旬，台東YouBike的使用已累計減碳約15,349公斤CO2e。縣府鼓勵民眾多加利用YouBike，透過綠色交通探索城市，同時為環保盡一份心力，共同打造永續宜居的台東。更多費率詳情可至YouBike官網查詢(https://lihi2.com/zV0kl)。此外，提醒民眾務必加入會員並勾選同意投保保險，該保險為免費提供，能為騎乘安全增添保障。