清明掃墓接觸草叢　台東馬偕提醒防恙秘訣

▲許瀚仁醫師傳授防範恙蟲秘訣。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

隨著天氣逐漸回暖，蚊蟲活動開始增加，疾病管制署警示民眾須留意蟲媒傳染病，特別是恙蟲病。今年截至目前，全台已確診9例，其中花東地區占6例，顯示該區域為高風險區域。台東馬偕醫院感染科醫師許瀚仁提醒，清明連假期間，民眾前往掃墓祭祖或登山時，若接觸草叢環境，應做好防護措施，以降低遭恙蟲叮咬的風險。

許瀚仁醫師建議，民眾應穿著長袖、長褲及高筒襪，最大程度遮蔽皮膚，避免暴露於草叢中。對於無法完全遮蔽的部位，可使用含有敵避（DEET）或派卡瑞丁（Picaridin）成分的防蚊液進行防護。此外，掃墓時避免直接用手撥動草叢，建議改用棍棒，以減少恙蟲附著的可能。回家後應立即更換衣物並沐浴，以進一步降低感染風險。

許瀚仁指出，恙蟲病由帶有立克次體（Orientia tsutsugamushi）的恙蟲叮咬而感染，這些恙蟲通常棲息於草叢間，等待附著在經過的動物或人類身上。恙蟲病的潛伏期約為9至12天，患者可能出現持續高燒、頭痛、畏寒、全身無力及淋巴結腫大等症狀。一些病患在發燒約一週後，皮膚會出現紅色斑狀丘疹，且被叮咬處會形成典型的焦痂（eschar）。若未及時診治，嚴重病例恐引發出血性併發症。

台東馬偕醫院提醒，民眾若在掃墓或戶外活動後出現上述症狀，應儘速就醫，並主動告知醫師近期的戶外接觸史，以利及早診斷與治療，確保健康安全。