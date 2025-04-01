加強清明連假交通疏導　警籲民眾勿酒後及疲勞駕車

▲警方加強清明連假交通疏導勤務。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

隨著清明連假即將到來，台東縣關山警察分局針對可能湧現的大量返鄉掃墓與旅遊車潮，規劃一系列交通疏導與安全維護措施，確保民眾行車順暢與安全。此次連假自4月3日至6日，共計四天，預計台9線、台20線、197縣道等主要道路將迎來高峰流量，警方將加強路口交通管制，並進行重點路段的交通稽查，以減少違規與事故發生。

關山警察分局表示，為有效紓解連假期間的車流壓力，警方已全面檢視轄區內的交通號誌，確保設備運作正常，並根據即時車流狀況適時調整號誌運轉週期。此外，當台9線等主要幹道出現壅塞時，將適時引導駕駛改行替代道路，以維持整體交通的順暢度。

除了交通疏導，警方也將持續執行取締酒駕勤務，強調「法律無假期」，並落實「酒駕零容忍」政策。由於清明節期間親友相聚機會增加，飲酒情形可能較為普遍，警方呼籲民眾切勿酒後駕車，可選擇代駕、計程車或由未飲酒親友代為駕駛，以免因酒駕觸法，釀成無法挽回的憾事。

疲勞駕駛同樣是交通安全的一大隱憂，警方提醒駕駛人在長途行駛前應確保充分休息，避免因精神不濟影響行車判斷力。此外，行經路口時，務必禮讓行人，並遵守交通管制措施與警方指揮，確保自身與他人的行車安全。

值得注意的是，南橫公路（台20線）沿線並無加油站，關山警察分局特別提醒計畫行駛該路段的民眾，務必在出發前確認油量充足，以免因燃油不足而受困，影響行程安排。

警方強調，清明連假期間將全面加強交通安全維護工作，希望所有用路人能夠遵守交通規則，配合警方疏導，共同營造安全順暢的交通環境，確保每位返鄉及出遊民眾都能平安順利往返。