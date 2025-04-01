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立院考察台東縣警局警政調度　熱氣球嘉年華警力部署成效獲肯定

▲立法院考察台東縣警察局警政調度。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲立法院考察台東縣警察局警政調度。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

立法院司法及法制委員會於3月31日前往台東縣警察局進行考察，聚焦於熱氣球嘉年華期間的警力調度與治安維護成效。

此次考察團由召集委員莊瑞雄率領，包括研究室主任林怡孜、主任秘書張智為，以及行政院人事行政總處人事長蘇俊榮等人，內政部警政署則由公關科長黃冠超、專員陳威旭與警務正陳權泰代表參與。台東縣警察局則由副局長邵明仁率領保安科、公關科、交通隊等相關單位主管共同出席，並邀請鹿野鄉長李維順及關山地區相關單位代表，一同了解當地警政運作情況。

考察團特別關注熱氣球嘉年華期間的治安與交通維護，並前往關山警察分局鹿野分駐所進行實地考察。據統計，台東熱氣球嘉年華為台灣夏季指標性觀光活動，2022年與2023年皆吸引超過百萬人次參與，尤其光雕音樂會單日最高人流達6萬人，對地方治安與交通造成極大挑戰。面對龐大人潮，台東縣警察局採取彈性警力調度策略，依據活動規模將勤務分為「平日、假日、光雕場」三級，並視人流狀況靈活調整。同時，警察局也結合縣府相關單位、協勤民力，共同維護台9線與鹿野高台周邊的交通秩序，並在活動會場設置「機動派出所」，提供諮詢、協尋及報案等即時服務。

此外，警方透過警廣台東分台、官方社群平台即時發布路況資訊，並與交通警察隊及周邊分駐所協調，確保交通流暢，盡可能減少壅塞與事故發生。考察團在聽取簡報後，對台東縣警察局的警力調度策略與執行成果表示肯定，認為連續兩年達成百萬人次活動「零重大事故」的目標，展現了地方警力的專業與應變能力。

鹿野鄉長李維順在考察過程中指出，熱氣球嘉年華期間，警方不僅專注於維護治安與交通，還積極協助遊客尋人、尋物，展現了親民且貼心的服務精神，獲得遊客與地方居民的好評。

司法及法制委員會召集委員莊瑞雄則表示，台東縣警察局在資源有限的情況下，仍能展現高效能的勤務規劃與執行力，值得肯定。他強調，今年熱氣球嘉年華將於7月5日至8月21日舉辦，為期48天，預計再度吸引國內外大量遊客，希望警方在勤務規劃時，能兼顧員警的健康與執勤安全，並落實人性化管理，以提升執勤效能與保障員警權益。

對此，關山警察分局長鍾國楨回應，未來將持續優化「機動派出所」的服務機制，並結合活動推動交通安全、反毒及防詐騙宣導，提升整體警政效能，讓台東不僅成為觀光勝地，也是一座安全且宜居的城市。

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