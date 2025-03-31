押錯寶！台想靠蓬佩奧拉攏川普　豪砸590萬「卻遭美切割」

▲台灣向蓬佩奧支付590萬，希望拉近與美關係，不料卻被川普拒絕，讓這筆投資全打了水漂。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

台灣政府近年積極尋求與美國建立更緊密關係，除了允許台積電（TSMC）將美國投資加碼至1000億美元（約新台幣3.3兆元）外，美媒最近更爆料，台灣一家生技公司向美國前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）支付17.8 萬美元（約新台幣590.5萬元），試圖藉由這位川普前密友拉近與美方的結盟關係。然而，川普政府不僅未予回應，還撤銷了蓬佩奧的特勤保護，顯示他已被徹底邊緣化，令台灣政府的策略投資付諸東流。

據MSNBC等報導揭露，台灣生技公司「金湧長生醫學生物科技股份有限公司」（Biospring Medical）2024年12月向蓬佩奧支付了17.8萬美元，費用涵蓋演講費等多項支出，顯示台灣政府在川普回歸政壇後，希望透過與蓬佩奧建立更緊密的關係，以影響美方決策。隨後，蓬佩奧於2025年1月訪台，參加由福和會所舉辦的「台美關係論壇」，並在台灣政商界高層陪同下，造訪金湧長生公司，而該公司負責人朱寶麒也向美方代表表達合作期待。

然而，川普1月就職後，對台灣與蓬佩奧的「合作」並不買單，反而迅速對蓬佩奧祭出懲罰性動作。蓬佩奧結束台灣行程不久後，川普政府就立即宣布取消其特勤保護，並透過內部人士放話，強調「影響力不能被收買，尤其不能透過被棄用的人物購買」。

川普的舉動可解讀為川普對蓬佩奧的不滿，認為他未經授權利用「川普品牌」牟利，並試圖在外交場合擴大自身影響力，也顯示了川普對忠誠度與品牌控制的高度重視。報導稱，「川普不僅要求絕對的忠誠，更要求對其品牌的絕對掌控。任何未經授權使用川普名字進行交易的行為，都是不可接受的。」對於蓬佩奧而言，這次遭到切割，顯示他在川普世界裡已經徹底失勢。

對台灣而言，此舉則反映出台北政府的誤判，錯將蓬佩奧視為通往川普核心圈的橋樑，最終未能換來預期的外交紅利，反而暴露出台美關係中的權力變化與潛在風險。MSNBC形容，此事是「地緣政治策略中的一場昂貴賭局」，突顯台灣在外交決策上須更加謹慎，以免重蹈覆轍。