　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

押錯寶！台想靠蓬佩奧拉攏川普　豪砸590萬「卻遭美切割」

▲▼川普第一任期的美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）。（圖／達志影像／美聯社）

▲台灣向蓬佩奧支付590萬，希望拉近與美關係，不料卻被川普拒絕，讓這筆投資全打了水漂。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

台灣政府近年積極尋求與美國建立更緊密關係，除了允許台積電（TSMC）將美國投資加碼至1000億美元（約新台幣3.3兆元）外，美媒最近更爆料，台灣一家生技公司向美國前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）支付17.8 萬美元（約新台幣590.5萬元），試圖藉由這位川普前密友拉近與美方的結盟關係。然而，川普政府不僅未予回應，還撤銷了蓬佩奧的特勤保護，顯示他已被徹底邊緣化，令台灣政府的策略投資付諸東流。

據MSNBC等報導揭露，台灣生技公司「金湧長生醫學生物科技股份有限公司」（Biospring Medical）2024年12月向蓬佩奧支付了17.8萬美元，費用涵蓋演講費等多項支出，顯示台灣政府在川普回歸政壇後，希望透過與蓬佩奧建立更緊密的關係，以影響美方決策。隨後，蓬佩奧於2025年1月訪台，參加由福和會所舉辦的「台美關係論壇」，並在台灣政商界高層陪同下，造訪金湧長生公司，而該公司負責人朱寶麒也向美方代表表達合作期待。

然而，川普1月就職後，對台灣與蓬佩奧的「合作」並不買單，反而迅速對蓬佩奧祭出懲罰性動作。蓬佩奧結束台灣行程不久後，川普政府就立即宣布取消其特勤保護，並透過內部人士放話，強調「影響力不能被收買，尤其不能透過被棄用的人物購買」。

川普的舉動可解讀為川普對蓬佩奧的不滿，認為他未經授權利用「川普品牌」牟利，並試圖在外交場合擴大自身影響力，也顯示了川普對忠誠度與品牌控制的高度重視。報導稱，「川普不僅要求絕對的忠誠，更要求對其品牌的絕對掌控。任何未經授權使用川普名字進行交易的行為，都是不可接受的。」對於蓬佩奧而言，這次遭到切割，顯示他在川普世界裡已經徹底失勢。

對台灣而言，此舉則反映出台北政府的誤判，錯將蓬佩奧視為通往川普核心圈的橋樑，最終未能換來預期的外交紅利，反而暴露出台美關係中的權力變化與潛在風險。MSNBC形容，此事是「地緣政治策略中的一場昂貴賭局」，突顯台灣在外交決策上須更加謹慎，以免重蹈覆轍。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/30 全台詐欺最新數據

更多新聞
406 1 0559 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
詹姆士突發聲明「已與詹醬公司無關」　大票粉絲震驚
股匯雙殺！台幣重貶1.2角失守33.2元刷9年新低
台股史詩級崩跌！網整理「5大公園露宿攻略」：哪裡領紙箱？
地震嚇逃！一票客人「隔天跑回店付錢」　泰知名火鍋店宣布：全免
被當金秀賢小三「徐睿知2度發聲」！
快訊／台股狂殺800點！　鴻海跳空大跌
「如果再選一次，我不一定會來」　台人在泰國災後的自白
押錯寶！台想靠蓬佩奧拉攏川普　豪砸590萬「卻遭美切割」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

緬甸強震2千死！女在家「瞬間活埋」自救逃出：第1波地震房子就垮

新娘慶祝脫離單身　人行道上「遭陌生男暴打」腦震盪斷鼻送醫

「鱷魚叼屍體」游來游去　驚悚畫面曝！男下水游泳遭尾隨慘死

緬甸震央災區「沒電可用」水快喝完　100具遺體深埋瓦礫救不出

不爽妻子「外出買尿布太久」　恐怖爸性侵虐待出生1周女嬰死亡

押錯寶！台想靠蓬佩奧拉攏川普　豪砸590萬「卻遭美切割」

「如果再選一次，我不一定會來」　台人在泰國災後的自白

曼谷豪宅「空中走廊震斷」！英勇尪奮力一跳　只為救妻女

相差31歲！女愛上爸爸60歲好友　甜喊：被對方的成熟征服

憂爆傳染病！WHO宣布緬甸強震「最高緊急狀態」　急需2.6億資金

哥哥跟妹妹身高差一顆頭體重竟一樣　媽媽傻眼：妹妹啊～

#緬甸強震 曼谷大樓瞬間倒塌 起重機司機絕望墜落...

趙露思錄影突「呆滯失神」！ 冒「腦霧反應」疑憂鬱後遺症

【遊泰疑遇詐騙】情侶驚覺不對勁趕快逃跑！

【佛寺倒塌】緬甸強震震毀新馬索耶因寺　眾多僧侶驚慌避難

「從心底拿走一個人很痛」 范瑋琪演唱會哀悼大S

開到一半路邊摔出一個人！駕駛嚇傻急右切：阿娘喂

44歲廣末涼子睽違18年來台　凍齡甜笑萌唱《好喜歡！》

【爸爸醜一】滑手機滑到忘我沒注意女兒鑽進黑洞消失...

洗腦神曲《Bling‐Bang‐Bang‐Born》來了　Creepy Nuts登大港開唱：大家最棒！

緬甸強震2千死！女在家「瞬間活埋」自救逃出：第1波地震房子就垮

新娘慶祝脫離單身　人行道上「遭陌生男暴打」腦震盪斷鼻送醫

「鱷魚叼屍體」游來游去　驚悚畫面曝！男下水游泳遭尾隨慘死

緬甸震央災區「沒電可用」水快喝完　100具遺體深埋瓦礫救不出

不爽妻子「外出買尿布太久」　恐怖爸性侵虐待出生1周女嬰死亡

押錯寶！台想靠蓬佩奧拉攏川普　豪砸590萬「卻遭美切割」

「如果再選一次，我不一定會來」　台人在泰國災後的自白

曼谷豪宅「空中走廊震斷」！英勇尪奮力一跳　只為救妻女

相差31歲！女愛上爸爸60歲好友　甜喊：被對方的成熟征服

憂爆傳染病！WHO宣布緬甸強震「最高緊急狀態」　急需2.6億資金

台南東區東門路二段鐵皮商店火警　消防人員破門搶救

徹底鬧翻？網問郭正亮的兩岸談判是什麼　黃暐瀚：應該是主張被統

罷免案領銜人被爆「紅統打手」　吳思瑤：國民黨的操作就是亂搞

罷免吳思瑤進二階連署　藍罷團曝進度：待領銜人收公文後領表

中古房價鬆動「預售仍難跌」　代銷業者揭市場現況

薄利多銷50元佛心大雞排！七股龍山宮無名炸物攤　雞翅也只賣15元

睽違5年！金門最盛大的親子蜈蚣座嘉年華4月14日線上報名開跑

不跟風吉卜力！用AI創作「缺乏1要素」　張震嶽：收割藝術家心血

2陸配限期今離境！黃國昌：大砲追殺小蝦米　舉這幾案要卓榮泰做實事

知名店家上榜！北市抓3家花生粉黃麴毒素超標、豆干有殺菌劑　

泰國 #搜救犬 挺進強震災區　穿梭鋼筋碎石堆冒險救援

國際熱門新聞

盤點史上5大強震　掀51公尺巨浪釀30萬死

侵權警告信瘋傳　吉卜力回應了

ChatGPT「吉卜力風格圖片」掀爆量熱潮！　OpenAI執行長發文求饒

砸10萬坐頭等艙　鄰座男客瘋狂自慰

緬甸強震前後對比照曝光　市區變成一片土黃色

東加7.1強震　美國國家氣象局發海嘯警報

川普再提「第3任期」直言：我不是開玩笑

緬甸強震瞬間位移影片曝！　留言歪樓狂問「監視器哪一牌的」

上任3個月俄烏戰爭仍未停火　川普：對普丁非常生氣、惱火

台付蓬佩奧590萬拉攏川普　卻遭美切割

曼谷豪宅「空中走廊震斷」！他英勇跳過救妻女

台人泰國災後自白：如果再選一次，我不一定會來

4陸男闖「曼谷倒塌大樓」趁亂搬走32機密文件

蟑螂老鼠入侵　日SUKIYA宣布1900分店停業4天

更多熱門

相關新聞

張峻瑋接受日本電視台訪問

張峻瑋接受日本電視台訪問

台灣出身、擁有「火球男」稱號的軟銀育成右投張峻瑋日前於福岡TNC電視台的《とべとべホークス》節目中初登場，並與五十嵐悠香主播進行專訪。該節目於25日於官方YouTube頻道「ももスポチャンネル」公開。他已經學會的簡單日本句子，讓在場眾人感到印象深刻。

差31歲！她愛上爸爸60歲好友甜喊：被征服

差31歲！她愛上爸爸60歲好友甜喊：被征服

川普關稅打趴經濟　高盛：美歐央行今年要降息3次

川普關稅打趴經濟　高盛：美歐央行今年要降息3次

川普對等關稅「涵蓋所有貿易夥伴」

川普對等關稅「涵蓋所有貿易夥伴」

美國防顧問：台應與美同達GDP3.4%軍費

美國防顧問：台應與美同達GDP3.4%軍費

關鍵字：

美國北美要聞川普蓬佩奧美台關係台灣金湧長生Biospring Medical

讀者迴響

熱門新聞

快訊／8級強風來了　「全台下2天」雨最大地區曝

快訊／國道今晨事故　成立緊急應變小組

2盤肉10100元！5女吃燒烤疑遭剝皮：連炭火都要錢

快訊／東加群島規模7.3強震　氣象署發布海嘯消息：密切監視中

盤點史上5大強震　掀51公尺巨浪釀30萬死

快訊／李雅英被叫坐大腿「罕強硬發聲」！

陳佩琪曝柯文哲「止痛劑吃最高劑量」　藥師：說裝病真的汙辱智商

快訊／吹8級強風！　「全台變天」5縣市大雨特報

摩斯員工下藥迷昏女同事　店內逞慾賠170萬換免囚

侵權警告信瘋傳　吉卜力回應了

輔大醫院消防演練意外！護理師高空墜落重摔

電話「一接就掛」超煩！知情人曝真相：非常麻煩

今「玄天上帝」聖誕　做一事旺整年

無名小站重現Threads！網友瘋憶「400萬人氣女神」：當年紅遍全台

快訊／4縣市低溫特報！大陸冷氣團影響　急凍跌破10度

更多

最夯影音

更多

哥哥跟妹妹身高差一顆頭體重竟一樣　媽媽傻眼：妹妹啊～

#緬甸強震 曼谷大樓瞬間倒塌 起重機司機絕望墜落...

趙露思錄影突「呆滯失神」！ 冒「腦霧反應」疑憂鬱後遺症

【遊泰疑遇詐騙】情侶驚覺不對勁趕快逃跑！

【佛寺倒塌】緬甸強震震毀新馬索耶因寺　眾多僧侶驚慌避難

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

當鋪怪事連發！內幕超震撼

當鋪怪事連發！內幕超震撼

做工哥扛債、木屐當典物，當鋪不只是交易，更是人生百態的縮影！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

開箱全聯高CP值必買商品

開箱全聯高CP值必買商品

「文里補習班」開課啦！今天就來親自嘗試網友推薦的「全聯高CP值必買商品」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面