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吳釗燮、林佳龍傳密訪華府　陸方向美提嚴正交涉

▲▼中國大陸外交部發言人林劍。（圖／翻攝大陸外交部）

▲大陸外交部發言人林劍。（圖／翻攝大陸外交部）

記者陳冠宇／綜合報導

國家安全會議秘書長吳釗燮近日傳出率領代表團在華盛頓進行訪問，外交部長林佳龍也一同前往。對此，大陸外交部表示，堅決反對任何形式的美台官方往來，已向美方提出嚴正交涉，要求「停止插手台灣問題」。

《金融時報》報導，吳釗燮率團於4日與美方秘密會談，討論安全議題；這次會談林佳龍也有參與。報導提到，美台官員多年來透過「特殊管道」舉行安全問題會議，通常會有白宮國家安全委員會等官員參與。

這次會談正值共軍在台海進行大規模軍演之際，也是美國總統川普上任以來的首次。由於美台之間沒有正式邦交關係，根據慣例，我總統、副總統、外交或國防部長等具有主權意義的政府首長，無法進入華盛頓哥倫比亞特區。

▲▼總統府秘書長潘孟安 國安會秘書長吳釗燮 立法院司法法制委員會 答詢 審查總統府預算。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國安會秘書長吳釗燮。（圖／記者屠惠剛攝）

對此，大陸外交部發言人林劍今（7）日主持例行記者會時表示，世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，中方堅決反對任何形式的美台官方往來，這一立場是一貫明確的。

林劍稱，中方已向美方提出了嚴正交涉，敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，停止與台灣開展官方往來，停止插手台灣問題，停止製造新的台海局勢緊張因素，「賴清德當局『倚美謀獨』，絕無出路，不會得逞」。

另針對中美領導人近期是否會就關稅問題舉行會談？林劍建議記者向中方的主管部門進一步了解。他說，中方已多次強調，施壓和威脅不是同中方打交道的正確方式。中方將堅定維護自身正當的權利。

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