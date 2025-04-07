朱立倫喊話政院補貼至少2000億　周四邀藍縣市長盤點因應策略

▲朱立倫出席還錢於民中和場。（圖／國民黨提供）

記者鄭佩玟／台北報導

美國總統川普對台課徵對等關稅32%，政府宣布投入880億元協助產業因應，減低對工商農業的衝擊以及對勞動市場的影響。國民黨主席朱立倫今（7日）直言，目前國難當頭，政院提出的880億元協助方案實在是杯水車薪，至少要把補助的總金額拉到2000億以上才有感；他也預告，本週四（10日）晚間會邀集黨籍縣市長，在國民黨的智庫舉行會議，針對各地面臨的實際需求進行盤點與交流，地方政府最了解在地經濟命脈，我們將整合地方智慧，團結力量，形成全國產業因應藍圖。

朱立倫今出席還錢於民中和場受訪時強調，這次的關稅戰，不管是日本首相石破茂所形容的「國難」，或是新加坡總理黃循財所稱「全世界經濟最大的變動的關鍵時刻」，亦或是歐美或全球認為的關鍵時刻，「我們絕對要全力以赴共赴國難」。他說，期盼一定要儘速與美方協商完成，目標希望保持在10%的關稅，否則許多中小企業、代工產業都無法承受。

朱立倫也批，政府目前提出要補助或輔導中小企業與弱勢產業的方案，880億台幣的經費實在是杯水車薪，距離目標差得太遠；他說，國民黨認為，至少要把114年度中央政府總預算刪除的1400多億，通通都列為輔導或補助這些中小企業及弱勢產業。他主張，政府超徵的稅收近5300億元也可拿出一部分，總金額至少要在2000億以上，才能讓中小企業或弱勢產業有感；此外，目前黨籍的各縣市首長，也在地方與產業界座談，盼解決他們在稅務上所遇到的所有問題，希望一併來提出一些解決的方案。

朱立倫也預告，本週四晚間將邀集各縣市長在在國民黨的智庫共同研商，希望國難當頭的此時，中央能與地方共同努力。

至於國民黨團是否將繼續力推「還稅於民」的法案？朱則說，此為中長期的方案，不只是今年，而是針對「超收的稅收」，由於原本的方案就是如此，因此還是會來續推。