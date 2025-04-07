千檔台股跌停！Cheap曾覺得「選誰都沒差」認錯了：川普是瘋子

▲美國總統川普。（圖／路透）



記者鄺郁庭／綜合報導

全球股市受川普關稅政策影響，一片綠油油、慘兮兮，台股7日開盤重挫超過2000點，市值蒸發6.6兆元。百萬網紅Cheap面對台股1800檔跌停，直言「覺得很幹」，川普根本是個瘋子，「選前我覺得選誰都沒差，川普和賀婆都是以美國利益為優先，錯了～川普是個瘋子！」

Cheap在粉專發文表示，看到台股1800檔跌停，覺得很幹，原本覺得「選誰都沒差，川普和賀婆（希拉蕊）都是以美國利益為優先」，但如今看來他錯了，「川普是個瘋子」。文中則貼出一整排股票跌停的截圖。

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接著，他提到川普實施的重稅政策，有如歷史重演，1930年代的美國為了保護本國農民和工人，推出「斯姆特-霍利關稅法」，針對2萬多項進口物品提高關稅。結果引發全球各國報復性加稅，國際貿易急凍，「本來可以靠出口復甦的機會也被堵死，讓全球經濟一起崩，變成全球性的經濟危機」。

他無奈指出，「有沒有覺得跟川普一模一樣？」如今全球市場反應劇烈，台股更是一片慘綠，忍不住酸，「現在台灣還有誰支持川普，舉個手。」另外，Cheap還在留言處貼出另一張截圖，「持股全部亮燈，除了…？想說哪支這麼強？一看：費城半導體 -21% …你TM川普。」