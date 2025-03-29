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陳建宏醫師推廣預防醫學「誓久久」　全台巡迴公益演講達499場

▲全台百大骨鬆良醫陳建宏醫師，受邀在台北市政府青年局演藝廳進行第499場公益演講。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲全台百大骨鬆良醫陳建宏醫師，受邀在台北市政府青年局演藝廳進行第499場公益演講。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

中華民國女性健康運動協會舉辦「2025健康快樂」系列講座，理事長何智群與常務監事鄧琇文代表協會，邀請全台百大骨鬆良醫陳建宏醫師，北上台北市政府青年局演藝廳進行公益演講。

陳建宏醫師向台北市東區的會員們，發表：「堅固每一步：骨質健康的秘密」專題演講，近400位聽眾將會場擠爆，這也是陳建宏醫師全台巡迴個人第499場公益演講，表達「誓久久」推廣預防醫學的決心。

陳建宏醫師指出，當超高齡社會成為現在進行式，骨科的慢性病，從退化性關節、退化性脊椎病變，到骨質疏鬆所帶來髖部，或是脊椎壓迫性骨折等併發症日漸增加，造就眾多漸進性的失能、臥床個案。

▲全台百大骨鬆良醫陳建宏醫師，受邀在台北市政府青年局演藝廳進行第499場公益演講。（圖／記者林東良翻攝，下同）

陳建宏醫師感嘆的說，會前來骨科看診的患者多半會跟醫生抱怨，一個字：「痛」，兩個字：「無力」。 臨床上「痛」可以透過吃藥、打止痛針、復健，必要時接受手術治療。但「無力」的患者對醫生而言，真的是無能為力，畢竟「肌少症」最主要的治療還得適當的阻力訓練配上高蛋白的補充。

陳建宏醫師說，臨床上疼痛的成因，除了物理性病因像是壓迫與關節組織受傷等，其實還涵蓋了心因性原因像是情緒低落與焦慮。台中榮總身心科陳韋伶醫師表示，針對有些對止痛藥反應有限的慢性疼痛患者，治療時會加入抗憂鬱與抗焦慮的情緒治療藥物，與原來的止痛藥合併成更全面，且適合該患者的量身訂作止痛處方。這種類似雞尾酒的疼痛控制藥單，往往會達到最佳的止痛功效。除了可避免止痛藥長期且過度服用產生肝腎功能傷害的問題之外，也才真正能夠提升慢性疼痛患者的生活品質，達到情緒與睡眠都穩定的情況，真正處理疼痛問題。

▲全台百大骨鬆良醫陳建宏醫師，受邀在台北市政府青年局演藝廳進行第499場公益演講。（圖／記者林東良翻攝，下同）

推廣預防醫學「誓久久」的陳建宏醫師，這些年全台灣巡迴演講已累績高達499場，他不斷地鼓勵每一位聽眾，努力維持現狀外，更要找到活得更好的「動機」，尤其65歲的長者，大多不必再為子女的教育煩惱，自身也有點積蓄，應該好好善待自己，認真的把骨關節、肌肉顧好，過上不失能的人生。陳建宏醫師期待透過疼痛控制下的肌力訓練，達到所謂的逆齡人生、活躍老化。

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