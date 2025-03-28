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異鄉一日志工　移工參與「舊鞋救命」公益行動用雙手傳遞溫暖

▲台南市環保局主辦的「舊鞋救命」公益活動現場，28日吸引了不少來自印尼與越南的外籍移工參與，他們熱情投入舊鞋與舊衣的分類與打包工作，展現無國界的志工精神。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市環保局主辦的「舊鞋救命」公益活動現場，28日吸引了不少來自印尼與越南的外籍移工參與，他們熱情投入舊鞋與舊衣的分類與打包工作，展現無國界的志工精神。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

「參加舊鞋救命是我第一次當志工，雖然離家很遠，但能為這片土地做些事，還能幫助到別人，真的很開心。」一句簡單卻真誠的話，道出一群在台移工最純粹的心聲。

台南市環保局主辦的「舊鞋救命」公益活動現場，28日吸引了不少來自印尼與越南的外籍移工參與，他們熱情投入舊鞋與舊衣的分類與打包工作，展現無國界的志工精神，目前任職於全興資源再生公司的這群移工，平日忙碌於廢棄物再生與回收作業，當得知公司籌組志工隊參與活動時，毫不猶豫地主動報名加入。

▲台南市環保局主辦的「舊鞋救命」公益活動現場，28日吸引了不少來自印尼與越南的外籍移工參與，他們熱情投入舊鞋與舊衣的分類與打包工作，展現無國界的志工精神。（圖／記者林東良翻攝，下同）

志工隊與台灣志工並肩合作，細心地清理、分類與包裝一雙雙捐贈的鞋子與各式各樣的衣物，準備將這些物資送往物資匱乏的地區。他們不只付出勞力，更投入滿滿的關懷與熱情。來自印尼的來恩分享：「從沒想過，舊鞋真的能救命。能參與這樣的活動我很開心，也學到很多，希望有一天能在我的家鄉也舉辦類似的活動，幫助更多人。」

來自越南的阮庭王也表示：「這是我來台後第一次參與公益活動，讓我感覺自己不只是來這裡工作，更是社會的一部分。當我知道這些鞋子和衣物能送到遠方需要的人手中時，我覺得自己的力量也能傳得很遠。」

▲台南市環保局主辦的「舊鞋救命」公益活動現場，28日吸引了不少來自印尼與越南的外籍移工參與，他們熱情投入舊鞋與舊衣的分類與打包工作，展現無國界的志工精神。（圖／記者林東良翻攝，下同）

全興資源再生公司已連續兩年支持「舊鞋救命」計畫，今年除了號召同仁捐贈物資與捐款外，更積極組織志工團親赴現場參與服務。當公司發現外籍同仁想加入，更特別安排公假並協助接送，讓移工們能無後顧之憂地參與志工行動，將這份善意延伸得更深、更遠。

這場看似簡單的整理行動，不僅為資源貧乏地區送去實質幫助，更讓遠在異鄉的移工們找到了歸屬與價值。公益的力量無需語言，也不分國界，只要願意，每個人都能成為改變的一分子。

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