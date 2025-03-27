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徵才、植樹、公益三合一　雲林水林鄉廟口文化融入就業活動

▲勞動力發展署雲嘉南分署虎尾就業中心與水林鄉公所聯合辦理「益起苗向愛－水林專薯徵才暨公益活動」。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲勞動力發展署雲嘉南分署虎尾就業中心與水林鄉公所聯合辦理「益起苗向愛－水林專薯徵才暨公益活動」，現場募得400多張發票。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

勞動力發展署雲嘉南分署虎尾就業中心與水林鄉公所聯合辦理「益起苗向愛－水林專薯徵才暨公益活動」於昨（26）日圓滿落幕。活動吸引上百位民眾熱情參與，現場氣氛熱絡；雖地處偏鄉，但水林就業服務台佑真府廟宇冥冥的庇佑下，也吸引民眾爭相獻愛，現場募得400多張發票。

適逢植樹月，主辦單位祭出捐1張發票送樹苗及免費剪髮服務、捐2張參加連擲好杯送家電、捐3張享打彈珠換禮物跟現烤香腸活動，毫無違和感地把廟口文化融合在活動當中，吸引不少鄉親來到現場，氣氛歡樂又溫馨，除此之外，二手衣物的免費索取服務也大受歡迎，讓物資獲得更好的循環利用。

▲勞動力發展署雲嘉南分署虎尾就業中心與水林鄉公所聯合辦理「益起苗向愛－水林專薯徵才暨公益活動」。（圖／記者游瓊華翻攝）

活動除了由矽品精密、大中新工程、阿甘薯叔、和德昌(麥當勞)、中塑油品、詮盈營造及家安心有限公司附設雲林縣私立福美居家長照機構等7家提供276個優質的就業機會，也結合「公益捐發票」與「環保植樹」活動，讓大家在求職之餘，也能發揮愛心，為環境與社會貢獻一份力量，發票也全數捐給前來設攤的創世基金會斗六分院。

雲林縣水林鄉公所代理鄉長張東凱也表達很開心與虎尾就業中心攜手合作舉辦這場小型現場徵才活動，他強調，水林鄉擁有豐富的人文歷史與產業特色，特別提供顏思齊故事館作為水林就業服務台的服務場所，希望未來能讓這個充滿歷史意義的空間，成為促進地方發展與服務鄉親的重要據點；他更期許未來能持續與就業中心合作，辦理更多就業與職能培訓活動，為水林鄉的勞動力注入更多活力與希望。

勞動力發展署雲嘉南分署虎尾就業中心廖家偉主任則表示，這次活動不僅促成許多民眾成功就業，更募集了大量發票，幫助創世社會福利基金會推動植物人安養服務，充分展現在地鄉親的愛心與凝聚力，他感謝所有參與企業與民眾的支持，也期盼未來舉辦更多類似活動，讓求職與公益結合，創造更美好的社會。

▲勞動力發展署雲嘉南分署虎尾就業中心與水林鄉公所聯合辦理「益起苗向愛－水林專薯徵才暨公益活動」。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲主辦單位祭出捐1張發票送樹苗及免費剪髮服務、捐2張參加連擲好杯送家電、捐3張享打彈珠換禮物跟現烤香腸活動，毫無違和感地把廟口文化融合在活動當中。（圖／記者游瓊華翻攝）

 


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