台電送暖！響應世界自閉症關懷日　捐款支持星兒展現才華

▲星星兒社會福利基金會創辦人林美淑(左二)感謝台電捐助愛心。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

在4月2日世界自閉症關懷日前夕捐款做愛心！台灣電力公司高雄區營業處處今(28日)參與星星兒社會福利基金會大同社區照顧中心舉辦的「社區共融藝術饗宴」。活動現場充滿溫馨與活力，星兒們帶來耗時3個月練習的精彩打擊樂表演，台電更精心安排節電有獎徵答，吸引附近居民熱情參與。

星星兒社會福利基金會董事長林美淑表示，這是中心成立20年來，星兒們首次走出戶外與社區互動，她由衷感謝台電的愛心捐助，以及社區鄰里對自閉症星兒的理解與包容。

▲台電高雄區處前往位於新興區的大同社區照顧中心，參與由基金會舉辦的社區共融藝術饗宴活動。（圖／記者許宥孺翻攝）

成立於民國89年的星星兒社會福利基金會，由一群自閉症者的家長創立，長期致力於自閉症的教育推廣、社會適應、成人安置及身心障礙服務。林美淑表示，目前基金會服務著20位自閉症者，他們常面臨沒有口語能力、情緒表達困難、容易自傷及生活自理不易等挑戰，家屬身心俱疲。

台電高雄區處處長黃志榮強調，台電延續去年的關懷，持續貢獻心力，期盼社會大眾更加了解自閉症者，並投入更多資源，讓相關家庭在基金會的協助下獲得喘息的機會。他很榮幸能欣賞到星兒們的精彩演出，並透過崑山科技大學學生創作、以大同星兒為主角的繪本《太空鼠與銀河拼圖》，加深對星兒的認識與理解。

▲台電高雄區處長黃志榮(左)與星星兒基金會創辦人林美淑(右)，聆聽由崑山科技大學學生「太空鼠與銀河拼圖」繪本故事。（圖／記者許宥孺翻攝）

今天的藝術饗宴活動，除了星兒們的表演，基金會更邀請崑山科大繪本創作者到場，與專業老師、星兒及鄰里一同共讀繪本。繪本以太空鼠、安靜星人、眼鏡星人和瓶蓋星人等角色，展開一段充滿趣味的冒險，傳達宇宙的繽紛來自於彼此包容獨特，成就世界多元美好的意涵。