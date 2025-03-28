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海巡挺公益　東部分署募集物資送愛到肯亞

▲海巡署東部分署募集物資送愛到肯亞。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲海巡署東部分署募集物資送愛到肯亞。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為促進二手物資循環再利用並響應國際援助，海巡署東部分署將於 114 年 3 月 29 日參與由舊鞋救命協會與台南市政府環保局舉辦的公益物資募集活動，號召所屬同仁捐贈鞋子 300 雙、衣褲 1200 件、包包 50 個及生活用品，這些物資將送往肯亞，幫助當地有需要的居民。

這次活動由東部分署人事室統籌規劃，分署長蔡茂埕自2月得知此活動後便表示：「多數人家中應該都有一些二手物資，大家能一起做公益是很好的事。」此次活動由花東地區岸巡隊、海巡隊、查緝隊自3月1日至24日期間募集物資，展現團隊合作與服務社會的精神。

活動主辦人李佾純曾擔任國際志工，以行動號召所屬同仁熱情響應。活動期間，許多同仁不僅踴躍參與，更利用公餘時間協助分類與整理物資，甚至攜家帶眷投入其中，讓孩子們親身體驗助人的喜悅，並從中建立環保與資源再利用的觀念。這場親子共學的經驗，不僅增添了活動的溫馨氛圍，也賦予其更深遠的教育意義。

預計3月29日上午，這批來自花東地區的愛心物資將自東部分署出發，送往台南安億停車場的募集現場，確保捐贈流程順利完成，為社會注入更多正向力量。

海巡署東部分署長期關注環境保護與公益行動，除了維護海洋安全，也積極推動減少海洋廢棄物的理念。透過此次活動，二手物資得以再利用，進一步減少浪費。未來，東部分署將持續與公益團體合作，推動更多環保與關懷行動，以實際行動展現社會責任。

▲海巡署東部分署募集物資送愛到肯亞。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲海巡署東部分署募集物資送愛到肯亞。（圖／記者楊漢聲翻攝）

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