煽動分裂國家罪！中國判富察關3年　綠議員：國民黨通通不敢說話

▲民進黨台北市議員許淑華。（資料照／記者陳家豪攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

中國國台辦日前表示，台灣出版社八旗文化總編輯富察因觸犯「煽動分裂國家罪」遭法院判處3年有期徒刑，對此，民進黨北市議員許淑華今（28日）直指，國民黨以言論自由為名義，聲援因「主張武統」而被廢止居留證的中配亞亞，如今面對富察遭遇判刑的處境，國民黨卻通通不敢說話了。

八旗文化出版社總編輯富察在赴中國被捕兩年後，國台辦日前表示，富察因觸犯「煽動分裂國家罪」遭法院判處3年，剝奪政治權利1年，並沒收個人財產人民幣5萬元。

針對此事，許淑華認為，大家應該要聲援富察，不只是因為在乎言論自由，更是拒絕中共侵犯我們的法治界線，中共拿富察在台灣出版的文化書籍，當成判罪理由，這種判決，不僅打壓言論自由，更是在昭告國際，在中共眼裡，台灣的事就該被納入他的管轄。

許淑華指出，香港的時代革命，一開始就是因為「送中」法案爆發的，中共就是在用類似的手法，對付台灣，想把台灣發生的各種事情都假裝成是中國內政。

此外，許淑華表示，內政部移民署依法廢止中配亞亞的居留權，有很多國民黨立委跳出來聲援亞亞的武統言論，但她不解，用言論自由包庇武統威脅的人，看到富察案，怎麼通通都不敢說話了？

許淑華質疑，國民黨大動作聲援中配亞亞的武統說，如今同為中配的富察將被中國關3年，朱立倫敢不敢聲援？敢不敢替富察主張言論自由？她呼籲，大家一起關心富察案，守護真正的正義。