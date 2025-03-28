　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

煽動分裂國家罪！中國判富察關3年　綠議員：國民黨通通不敢說話

▲民進黨台北市議員許淑華。（資料照／記者陳家豪攝）

▲民進黨台北市議員許淑華。（資料照／記者陳家豪攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

中國國台辦日前表示，台灣出版社八旗文化總編輯富察因觸犯「煽動分裂國家罪」遭法院判處3年有期徒刑，對此，民進黨北市議員許淑華今（28日）直指，國民黨以言論自由為名義，聲援因「主張武統」而被廢止居留證的中配亞亞，如今面對富察遭遇判刑的處境，國民黨卻通通不敢說話了。

八旗文化出版社總編輯富察在赴中國被捕兩年後，國台辦日前表示，富察因觸犯「煽動分裂國家罪」遭法院判處3年，剝奪政治權利1年，並沒收個人財產人民幣5萬元。

針對此事，許淑華認為，大家應該要聲援富察，不只是因為在乎言論自由，更是拒絕中共侵犯我們的法治界線，中共拿富察在台灣出版的文化書籍，當成判罪理由，這種判決，不僅打壓言論自由，更是在昭告國際，在中共眼裡，台灣的事就該被納入他的管轄。

許淑華指出，香港的時代革命，一開始就是因為「送中」法案爆發的，中共就是在用類似的手法，對付台灣，想把台灣發生的各種事情都假裝成是中國內政。

此外，許淑華表示，內政部移民署依法廢止中配亞亞的居留權，有很多國民黨立委跳出來聲援亞亞的武統言論，但她不解，用言論自由包庇武統威脅的人，看到富察案，怎麼通通都不敢說話了？

許淑華質疑，國民黨大動作聲援中配亞亞的武統說，如今同為中配的富察將被中國關3年，朱立倫敢不敢聲援？敢不敢替富察主張言論自由？她呼籲，大家一起關心富察案，守護真正的正義。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/27 全台詐欺最新數據

更多新聞
609 3 2621 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
「大潤發」預計改名「大全聯」！28年品牌名走入歷史
烏克蘭再反攻！　入侵俄羅斯土地
同學狂咳發燒！國小童住院數大增　肺部X光一片白
「10秒得9分」神奇逆轉！　湖人隊遭打崩傻眼
2企業在台狂挖「半導體菁英」　竹檢發嚴重警告：產業遭威脅
味全龍公布年度調薪　徐若熙、李凱威大漲！
台中人妻激戰多男！　狂拍「性愛影片」公開販售
阿Ben「比中指開轟黃子佼」：80年都不夠

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

多圖／徐巧芯拿驗傷單追著柯建銘跑　藍營「空城計」直播介紹綠委

別怕統戰？陳玉珍指「統戰是統一戰線」　她轟：戰線的對面就是台灣

立院首交付2公投　李進勇：依法要符合對重大政策創制或複決

翁曉玲追殺點名《雅琴看世界》「該停播」　NCC回應：須委員會決議

民進黨團提3主張「周二違法會議應收回」　韓國瑜允諾先協商再開會

母控「藍高層施壓」要兒子領銜罷吳沛憶　綠委同情：責任丟青年軍？

賴清德推首次防衛韌性操演　歐盟呼應公布最新報告：確立7大目標

卸任黨部主委竟是「簽離職單」　民眾黨議員火大怒轟黨中央

上榜國台辦「台獨打手名單」　曹興誠反擊：大白天為什麼講鬼話？

政府擬推武統言論專法管制？　黃國昌：要提法案就大大方方提到立院

轎車猛衝停等區　2機車倒地...落跑又撞自小客

金秀賢疑似要求性關係：想抱著睡　16歲金賽綸傻回「等我想做再做」

#魏如萱 現場表演遇蟲爬身上　驚嚇甩手！下秒唱到大爆笑

音控師上台測試麥克風　唱《月牙灣》飆高音開口跪

玥熹再談小優心死　「從此就是陌生人」

【妳是誰？】老公麻醉時數14秒才睡倒　手術到一半還突然醒來XD

Melinda挺孕肚首露臉！ 被問楊祐寧「7胎宣言」XD

高雄排毒一條街被抄！深Ｖ超兇狂吸客　警掀拉簾老司機秒軟

#洪淨 #中捷 砍人突當庭下跪致歉！受害者父親怒斥：噁心八點檔

金秀賢傳「情趣內衣」給金賽綸　《橫豎》公開影片：大家來評斷

多圖／徐巧芯拿驗傷單追著柯建銘跑　藍營「空城計」直播介紹綠委

別怕統戰？陳玉珍指「統戰是統一戰線」　她轟：戰線的對面就是台灣

立院首交付2公投　李進勇：依法要符合對重大政策創制或複決

翁曉玲追殺點名《雅琴看世界》「該停播」　NCC回應：須委員會決議

民進黨團提3主張「周二違法會議應收回」　韓國瑜允諾先協商再開會

母控「藍高層施壓」要兒子領銜罷吳沛憶　綠委同情：責任丟青年軍？

賴清德推首次防衛韌性操演　歐盟呼應公布最新報告：確立7大目標

卸任黨部主委竟是「簽離職單」　民眾黨議員火大怒轟黨中央

上榜國台辦「台獨打手名單」　曹興誠反擊：大白天為什麼講鬼話？

政府擬推武統言論專法管制？　黃國昌：要提法案就大大方方提到立院

租客鬧事毀了母親節大餐！房東暴怒一刀刺死他　判17年定讞

KIA「最便宜小車」Picanto接單近300張！未配備SCC巡航原廠給回應

「大潤發」預計改名為「大全聯」！28年品牌名稱將走入歷史

多圖／徐巧芯拿驗傷單追著柯建銘跑　藍營「空城計」直播介紹綠委

別怕統戰？陳玉珍指「統戰是統一戰線」　她轟：戰線的對面就是台灣

神達數位3月31日興櫃掛牌　進軍資本市場

批黃子佼日子很滋潤　媒體人嘆「有一股強大力量」在保護他

喝飲料一直有怪味　女看監視器發現「男同事在她可樂加快乾膠」

毒蟲「交易現場」見警湧上…開車衝撞想逃！秒遭3偵防車包夾栽了

後悔一輩子！山林大火他「先救村民」　最後卻來不及救高齡老母

【妳是誰？】老公麻醉時數14秒才睡倒　手術到一半還突然醒來XD

政治熱門新聞

閩南狼唱「中共快點打」　陸委會：一看就是反諷

被點名應停播　張雅琴：翁曉玲應該下台

傅崐萁撂話「全武行是選項」　柯建銘：膽識好來單挑「放雙手讓你」

台股走跌逾千點　卓榮泰：未嘗不是重新站在高點的契機

區桂芝「上央視批賴清德」遭檢舉　蔣萬安力挺：堅定捍衛言論自由

快訊／我海軍中和軍艦、中國船隻發生擦撞！　海巡到場蒐證

柯建銘稱警消組工會恐釀中共侵台　時代力量轟：失格言論抹紅基層

直擊／綠營拂曉出擊！議場排滿「違法會議」手板　院長出入口貼封條

快訊／柯疑急性腎損傷　陳佩琪急開記者會

「反對民進黨就準備被追殺」　陳揮文：只剩八炯、曹興誠有言論自由

賴清德防衛韌性委員會喊話：堅持反統戰滲透　台灣沒有分裂本錢

母控「藍高層施壓」　罷吳沛憶領銜人急駁斥

卸任黨部主委竟是「簽離職單」　民眾黨議員火大怒轟黨中央

快訊／柯已痛到受不了　陳佩琪落淚

更多熱門

相關新聞

把所有藍白立委送紀律委員會！　柯建銘點名韓傅黃釘孤枝

把所有藍白立委送紀律委員會！　柯建銘點名韓傅黃釘孤枝

為了抗議25日逕付二讀的反廢死、反戒嚴公投無效，民進黨立院黨團發起48小時排班守門行動，今（28日）一早更進入議場貼滿布條、擺放手舉牌等。對此，民進黨團總召柯建銘說，已經將韓國瑜、傅崐萁、黃國昌以及所有藍白立委，移送紀律委員會，且今天不可能讓他們建立議事錄，違法的會議就是違法。

綠委夜排搶占立院議場主席台　羅智強：民進黨竟然霸凌卓榮泰

綠委夜排搶占立院議場主席台　羅智強：民進黨竟然霸凌卓榮泰

直擊／綠營拂曉出擊！議場排滿「違法會議」手板　院長出入口貼封條

直擊／綠營拂曉出擊！議場排滿「違法會議」手板　院長出入口貼封條

傅崐萁撂話「全武行是選項」　柯建銘：膽識好來單挑「放雙手讓你」

傅崐萁撂話「全武行是選項」　柯建銘：膽識好來單挑「放雙手讓你」

亞亞不服移民署處分再抗告吞敗　法官駁回理由曝光

亞亞不服移民署處分再抗告吞敗　法官駁回理由曝光

關鍵字：

富察八旗文化中配陸配許淑華中國國民黨民進黨煽動分裂國家罪

讀者迴響

熱門新聞

「直播界男神」公益人設都假的　吸少年當打手鬧鄰

抱病妻從14樓窗戶往外丟　她全身骨碎慘死

家寧道歉7天首露面「PO自拍化妝片」　IG遭洗版狂罵

金城武重磅回歸！　網友暴動：帥大叔終於營業啦

白沙屯進香為何要報名？」資深信徒曝原因：差很多

即／竹聯幫慘了！警掃蕩3堂口逮40人　明仁會團滅

比爾蓋茲預言AI十年內取代人類！剩3職業倖存

台北男租BMW買貢丸　衝進楊梅休息站連撞7車

人夫激戰女下屬20次　她「好想要」自拍淫片洩姦情

肚子痛爆　5歲女童「糞便炸裂擠到肺」

國軍桌曆正妹士官出事了　變幽靈人口慘被判刑

2地區「越晚越冷」　直接濕冷到清明連假

即／瑞豐夜市炒麵店發生火警　火焰點燃抽油煙機

金秀賢酒醉拍「情趣內衣褲」傳給金賽綸

英國44歲父車內翻出百萬元彩券　驚覺「4個月沒鎖車門」

更多

最夯影音

更多

轎車猛衝停等區　2機車倒地...落跑又撞自小客

金秀賢疑似要求性關係：想抱著睡　16歲金賽綸傻回「等我想做再做」

#魏如萱 現場表演遇蟲爬身上　驚嚇甩手！下秒唱到大爆笑

音控師上台測試麥克風　唱《月牙灣》飆高音開口跪

玥熹再談小優心死　「從此就是陌生人」

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

當鋪怪事連發！內幕超震撼

當鋪怪事連發！內幕超震撼

做工哥扛債、木屐當典物，當鋪不只是交易，更是人生百態的縮影！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面