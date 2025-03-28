傅崐萁撂話「全武行是選項」　柯建銘：膽識好來單挑「放雙手讓你」

記者杜冠霖／台北報導

立法院25日過了法定院會時間後，國民黨晚間衝入議場處理反廢死、反戒嚴公投案，引發綠營不滿，民進黨團也發起在議場前排班48小時，試圖在確認議事錄時，主張上次會議無效，並要求韓國瑜協商。國民黨團總召傅崐萁27日則嗆聲「全武行是選項之一」。民進黨團總召柯建銘今（28日）清晨受訪表示，傅崐萁膽識好就來單挑，我拿拐杖跟你打，我放雙手讓你，民進黨不會坐以待斃，全國人民要把你們全部罷掉，島嶼一定會再天光。

▲民進黨守夜。（圖／記者屠惠剛攝）

民進黨立委在議場四個門口貼上封條並排班守夜，今清晨，民進黨立委把封條撕下來，並在七點議場門口一開後就進入，柯建銘表示，感謝全國人民，民進黨團48小時輪流排班，島嶼一定會再天光，時間終於到了，昨天用封條封起來，是怕他們像上次一樣半夜偷開會，這樣的會議無效，今天依照職權進去開會，我們自己拆封條。

柯建銘指出，傅崐萁說不排除要用最強的暴力對付民進黨，，「傅崐萁，你若膽識好就來單挑，我拿拐杖跟你打，我放雙手讓你」，敢動民進黨立委一根汗毛，自己想清楚，我們是代表台灣人民，全國人民要把你們全部罷掉。這封條我們封的，我們自己拆，要進去開會，再次呼籲韓國瑜，你是立法院長，膽識好就趕快過來，等待國民黨說的強大武力，民進黨不會坐以待斃。

綠委林楚茵則主張，違法會議決議無效，昨天是避免有髒東西跑進來。民進黨堅守一貫態度，立法院長韓國瑜出來面對週二包庇國民黨違法開會，需要「朝野協商」才能再確認議事碌，立法院不是國民黨的武鬥場，但國民黨總召傅崐萁卻還惡人大放話：全武行是選項之一，國民黨跟中共ㄧ鼻孔出氣，難怪也要「武統」立法院。