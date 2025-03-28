綠委夜排搶占立院議場主席台　羅智強：民進黨竟然霸凌卓榮泰

▲國民黨立委羅智強受訪。（圖／記者崔至雲攝）



記者崔至雲／台北報導

民進黨團不滿立法院會25日處理國民黨所提反戒嚴、反廢死公投案，27日兵分四路將議場四個門貼上「違法會議、決議無效」封條，並排班徹夜留守，今（28日）一早就衝進議場。國民黨團首席副書記長羅智強諷刺，民進黨終於不去霸凌在野黨，而去霸凌卓榮泰了，從來沒有執政黨的立委癱瘓執政黨行政院長的總質詢，民進黨立委已經癱瘓了兩天，已經是天大的笑話。

對於民進黨夜排，羅智強諷刺，他要肯定民進黨兩件事，第一、民進黨終於學會排隊了，真的是民主之福，民進黨排了兩天兩夜；第二、國民黨肯定民進黨終於不去霸凌在野黨，而去霸凌卓榮泰。

羅智強指出，賴清德養了51個錦衣衛，拿著打狗棒「圍毆賴皇上竉臣卓榮泰」，民進黨要求在野黨下跪，今天早上十點是最後期限，如果在野黨不下跪，「我大民進黨今天就再把卓榮泰吊起來打一整天」。羅智強問，「在野黨該怎麼辦？我為卓榮泰感到心疼啦」，從來沒有執政黨的立委癱瘓執政黨行政院長的總質詢，民進黨立委已經癱瘓了兩天，已經是天大的笑話。

「是民進黨瘋了？還是柯建銘瘋了？」，羅智強再諷刺，民進黨要癱瘓，國民黨也無能為力，但如果卓榮泰等等打給他，希望國民黨把51位錦衣衛移走，那國民黨可能可以使用全武行。

至於民進黨要阻擋今日院會確認議事錄？羅智強說，該怎麼辦，就怎麼辦，民進黨愛怎麼癱瘓，就怎麼癱瘓，這是卓榮泰要操心的事。

▲國民黨立委羅智強批評民進黨佔領議場。（圖／翻攝自Facebook／羅智強）

