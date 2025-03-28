把所有藍白立委送紀律委員會！　柯建銘點名韓傅黃釘孤枝

記者陳家祥／台北報導

為了抗議立法院院會25日逕付二讀國民黨團提的反廢死、反戒嚴公投無效，民進黨立院黨團發起48小時排班守門行動，今（28日）一早更進入議場貼滿布條、擺放手舉牌等。對此，民進黨團總召柯建銘說，已經將韓國瑜、傅崐萁、黃國昌以及所有藍白立委，移送紀律委員會，且今天不可能讓他們建立議事錄，違法的會議就是違法。

▲民進黨團總召柯建銘嗆把藍白立委移送紀律委員會。（圖／記者屠惠剛攝）



柯建銘今表示，第一，已經將韓國瑜、傅崐萁、黃國昌以及所有藍白立委，移送紀律委員會。第二，違法違憲的會議，今天不可能讓他們建立議事錄，違法就是違法，假如這樣的話，你們禮拜天也可以開會，隨時都可以開會，憲法在哪裡？立法院職權行使法在哪裡？國會五法在哪裡？立法院各委員會組織法在哪裡？

柯建銘敬告傅崐萁，強力武力排除是你的選項，致表歡迎。他向傅崐萁、韓國瑜、黃國昌喊話，「你不是要釘孤枝？我找韓國瑜2個人在議場裡面釘孤枝，我雖然腳受傷，但是我跟你釘孤枝，搭起立法院的政治舞台、競技場」。

柯建銘說，如果韓國瑜不敢，派傅崐萁也可以、派最喜歡找人釘孤枝的黃國昌也可以，「我們就在立法院眾目睽睽、全國直播下，用受傷的腳拿著拐杖跟你釘孤枝，決一殊死戰，打輸打贏沒有關係，有種就來」。

柯建銘說，今天韓國瑜終於出現，民進黨團要韓國瑜解釋，這樣的開會可以嗎？韓國瑜是有史以來最違法亂紀的院長，「你這院長不是你當的，是習近平給你的指令，一個口令一個動作」。