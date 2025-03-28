直擊／綠營拂曉出擊！議場排滿「違法會議」手板　院長出入口貼封條

▲民進黨立委早早進入議場排滿標語。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

立法院25日過了法定院會時間後，國民黨晚間衝入議場處理反廢死、反戒嚴公投案，引發綠營不滿，民進黨團也發起在議場前排班48小時，試圖在確認議事錄時，主張上次會議無效，並要求韓國瑜協商。而民進黨立委昨也在議場四個門口貼起封條、排班守夜，直接今（28日）上午7點，便拆下封條進入議場，隨後在議場、主席台排出各式標語「撤回空殼公投」、「違法會議，表決無效」、「撤回無效議決」，並在院長出入門扇貼上白封條。

對於綠委排班守夜，國民黨團總召傅崐萁27日表示，國民黨團尊重韓國瑜，若韓國瑜召集協商，國民黨團會出席，至於現場是否要排除民進黨立委，傅崐萁直言，「全武行是選項之一」。柯建銘今上午受訪則反嗆，「傅崐萁，你若膽識好就來單挑，我拿拐杖跟你打，我放雙手讓你」，敢動民進黨立委一根汗毛，自己想清楚。

民進黨立委在議場四個門口貼上封條並排班守夜，今清晨，民進黨立委把封條撕下來，並在七點議場門一開後就進場，也立刻登記提案。

隨後民進黨立委進入議場布置，在議場地上擺出被民團鎖定罷免的35區域藍委外，也在場中擺滿「撤回空殼公投」、「撤回詐騙公投」、「違法會議，表決無效」、「撤回無效議決」，而昨日貼在議場的封條，綠委則改貼在議場後方的院長出入口。