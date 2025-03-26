電費占農漁民營業成本3成　農業部：若調漲會爭取經費補貼

▲電費若調漲，陳駿季表示，將會向行政院專案申請對農漁電的補貼。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

電價恐調漲，立委關注是否增加農漁民負擔。農業部長陳駿季今（26日）在立法院備詢時表示，農業部今年針對農電、漁電費補貼共編列24.26億元，但不包括電費漲價結果，但協助農民用電的政策不變，未來電費若真的漲價，將會透過專案向行政院爭取經費，努力爭取補足漲價後的差額。

立法院經濟委員會今邀請陳駿季進行業務報告並備質詢。針對台電將召開電價費率審議會，調漲機率高，國民黨籍立委張嘉郡在質詢時，台電若調漲電價，詢問農業部要如何補貼農漁民，是否調漲每一度電的費用都會補貼，補足相關差額，畢竟電費佔農漁民營運成本約2到3成，且電費攸關整體能源政策，更影響食安問題。

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陳駿季指出，農業部針對農電、漁電補貼，包括離尖峰電優惠，以及電費上漲的差額，原本編列25億元，被立法院刪減後剩下24.26億元，但上述金額不含今年電費調漲，未來若台電調漲電價，農業部會盡力協助農漁民。

對於漲價後電費如何補貼，陳駿季表示，會向行政院爭取專案補助，盡量協助農漁民，至於是否能全部補足上漲後的差額，陳駿季強調，對農民用電協助政策是不變，立場是希望電費不要造成農民負擔，用盡全力協助產業發展。