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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

忘了？韓國瑜稱官員逕自離席　影片曝卓榮泰當面獲韓同意才離開

記者杜冠霖／台北報導

立法院院會昨議事程序被民進黨杯葛，晚間7點18分立法院長韓國瑜回到議場宣布繼續開會，處理反廢死、反戒嚴公投，隨後，韓國瑜宣布「接下來進行施政質詢」，但官員均未到場，韓國瑜說，「經本院兩次通知，均未列席備詢，本席深表遺憾」，因此宣布散會。然而，議場後方協商影片曝光，過了法定會議時間6點後，卓榮泰走到韓國瑜會議室確認是否可以離開，韓國瑜答應後，卓也率行政院所有官員離席。綠委陳培瑜痛批，韓國瑜是害怕想起來還是根本沒記得，公開說謊卸責想要丟包給行政院，其心可議。

昨日院會本進行行政院長施政總質詢，但民進黨立委要求先處理上週新黨副秘書長游智彬在立院的脫序行為，一早便占據主席台杯葛議事進行，韓國瑜宣布休息後，過了表定開會時間6點後，仍未見藍委跟韓國瑜身影，一路到晚間7點20分，韓宣布繼續開會。表決完國民黨提案的反廢死、反戒嚴公投等提案後，韓國瑜宣布「接下來進行施政質詢，請議事人員通知行政院長及各院閣員列席備詢，現在休息。」

不過，到了晚間8點15分仍未有官員到場，韓國瑜回到主席台宣布，「目前行政院官員沒有列席，對於本席尚沒有宣告散會，官員逕自離開本院，且經本院兩次通知，均未列席備詢，本席深表遺憾，請官員務必遵循憲法規定到院備詢，履行憲政義務，今天質詢移到下次院會」。

對於韓國瑜說法，行政院回應，由於會議時間結束前立法院仍有討論事項尚未進行，並未正式進入「繼續質詢」程序，卓院長始率行政團隊離開立法院，相關程序皆依立法院所發會議通知以及立法院議事規則規定進行。會議時間結束後，卓院長向立法院韓國瑜院長道別並獲同意後，在下午06時15分許離開立法院。

雙方各執一詞，而綠委陳培瑜也曝光議場後方協商影片，過了法定會議時間6點後，卓榮泰走到韓國瑜會議室，三黨團黨鞭在裡面吵成一團，卓榮泰則向韓國瑜確認是否可以離開，韓國瑜答應並表示可以離開了，卓也率行政院所有官員離席。

陳培瑜表示，行政院團隊是在韓國瑜同意下才離開立法院的，不知道韓國瑜是害怕想起來還是根本沒記得，他居然在晚上所召開的無效會議中，還好意思說行政院必須要出來備詢。對著稿子念也就算了，公開說謊卸責想要丟包給行政院，其心可議。有影片有真相，行政院長謹守份際，韓國瑜你想起來了嗎？

陳培瑜指出，根據會議通知，會議到6:00就結束了。因此民進黨為了抵制空殼公投，待到最後一分鐘。但是國民黨和民眾黨為了通過空殼公投，居然在7:20召開違法會議，偷渡通過空殼公投。國民黨和民眾黨為什麼要急著處理？因為他們要趕在8/23跟惡霸綠委的投票一起處理。韓國瑜院長像是宵小之輩，偷偷摸摸，再加上黃國昌和傅崐萁的脅迫，毫無原則的就召開違法會議，這樣的院長就是傀儡。

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