立院晚間突恢復開會！卓榮泰等官員不在場　行政院：皆依規則進行

▲立法院院會今議事停擺整天，直到晚間才恢復開會。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陳家祥／台北報導

立法院今（25日）整天議事程序被民進黨杯葛後，晚間7點18分立法院長韓國瑜才回到議場宣布繼續開會，處理反廢死、反戒嚴公投。但由於官員已離場，因此會議無法進行。行政院發言人李慧芝說，由於今日會議時間結束前立法院仍有討論事項尚未進行，並未正式進入「繼續質詢」程序，卓院長始率行政團隊離開立法院，相關程序皆依立法院所發會議通知以及立法院議事規則規定進行。

針對會議通知時間屆至後仍繼續開會一事，行政院發言人李慧芝表示，依照今日立法院所發開會通知，行政院卓榮泰院長於上午08時58分許即進入立院議場，中午休息時約12時03分離開，於休息時間結束後，在下午02時26分許再次進入立法院議場，會議時間結束後，卓院長向立法院韓國瑜院長道別並獲同意後，在下午06時15分許離開立法院。

李慧芝表示，根據立法院2025年03月24日所發予行政院院長之台立院字第1140700684號函主旨所示，「請率同貴院各部會首長列席114年3月25日本院第11屆第3會期第6次會議，對貴院長所提施政方針及施政報告繼續質詢，請查照」；復依立法院議事規則第22條第1項前段規定：「本院會議開會時間為上午九時至下午六時」，行政院按照立法院所通知、以及立法院議事規則所訂的開會時間內，於立法院內等待備詢。

李慧芝指出，由於今日會議時間結束前立法院仍有討論事項尚未進行，並未正式進入「繼續質詢」程序，在立法院並未宣布延長會議的狀態下，卓院長於開會時間結束後，向立法院韓院長道別並獲同意後，始率行政團隊離開立法院，相關程序皆依立法院所發會議通知以及立法院議事規則規定進行。