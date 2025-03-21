桃園加強土壤及地下水污染業者自主管理　維護土地健康

▲桃園加強土壤及地下水污染業者自主管理，辦理說明會。（圖／環保局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

為推動土壤及地下水污染預防自主管理，桃園市環保局於本月21、24日，分別在環保局2樓階梯教室、市府B2大禮堂，針對事業分級舉辦實體與線上說明會；會中透過實際污染場址案例分享及法規概述，幫助業者瞭解工廠生產過程的污染防治重要性，期在今年協助400家事業進行土壤及地下水調查與自主管理。

市府環保局指出，加強土壤及地下水污染業者自主管理，可及早預防土壤或地下水污染，避免未來可能面臨龐大的整治費用與裁罰，也為桃園市民健康及土地永續利用把關。

▲桃園加強土壤及地下水污染業者自主管理，辦理說明會。（圖／環保局提供）

環保局長顏己喨指出，依據環境部的「事業自主監測及預防管理制度」，以污染預防管理為核心，根據事業類別、污染源及運作特徵，透過量化評分篩選，將事業分為A加強管理群、B自主管理群和C檢視管理群三級。透過擬定分群分類管理策略，並依潛勢污染排序進行調查，為的就是避免過去如高銀化工、基力化工及臺灣美國無線電公司（RCA）等造成的土壤及地下水污染事件再次上演。

顏己喨進一步說明，環保局在全面盤查了解後，將依據高污染潛勢現勘評分標準(REC)來核定，當評分高於8分時便會進場採樣調查，倘檢驗超過土壤及地下水管制標準，即列入應整治對象。環保局提醒業者，應自我檢視事業原物料、製程、廢棄物是否含有土污法管制物質，一旦發現污染物洩漏至地面時，即應進行土壤或地下水採樣分析，確認是否有污染情形發生。

環保局表示，預防勝於治療，透過定期舉辦宣導說明會，逐年建立追蹤名單，並積極執行土壤及地下水污染潛勢事業的現勘與調查，確保各項污染防治措施有效落實。