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桃園啟動年節專案　稽查工業用化學品非法添加於食品流入市面

▲桃園啟動年節專案，稽查工業用化學品非法添加於食品流入市面

▲桃園啟動年節專案，稽查工業用化學品非法添加於食品流入市面。（圖／環保局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

農曆年節即將到來，桃園市環保局元月起派員加強「食安節慶專案」，針對具食安風險疑慮化學物質的工廠進行流向稽查，避免工業用化學品非法添加於食品流入市面，保障市民年關採購「食」在安心。環保局陳世偉局長也呼籲市民，如有發現疑似具食安風險疑慮化學物質非法添加於食品中，請撥打檢舉專線0800-066666，經查獲屬實可獲得檢舉獎勵獎金。

市府環保局8日表示，民以食為天，食安議題向來是國人高度關注焦點，為落實食安工作，該局從源頭管控食安風險發生，追蹤化學物質流向，鑑於113年上半年本市再度爆發出胡椒粉含蘇丹紅事件，再度挑起國人對食品安全的夢魘，以及湯圓中曾添加非法玫瑰紅B等工業級化學染劑案例。

▲桃園啟動年節專案，稽查工業用化學品非法添加於食品流入市面

為避免類似情形發生，建構完善食品安全防護網，對具食安風險疑慮化學物質之工廠，在工業化學品管理上嚴格要求遵守「流向記錄」、「貯存分區」、「標示明確」及「用途告知」四大管理措施，並加強現場查核，確保業者能夠清楚掌握化學品的用途、流向及貯存量，從源頭控制風險，以避免流向食品。

為加強民眾於食品安全上的辨識，環保局除強化推動工廠化學物品自主管理效能外，也不定期深入社區、校園及賣場向採買民眾宣導如何辨識非食品添加物的基本認識，將食安觀念落實日常生活中。環保局也提醒民眾在選購年貨時，不要僅重視外觀、賣相及口感，特別是避免購買顏色鮮豔的食材，要有完整包裝說明內容物成分、出產日期、保存期限，及合格食品製作廠商字號，以減少食用非法添加物的風險外。也提醒市民朋友應多聞、多看、多比較是否與平日所購買之食材有異狀。

對具有食安風險的化學物質業者，環保局亦持續不定期查核，也會在重大節慶期間啟動相關查核專案，掌握化學物質的流向，防止其被不法業者濫用進入食品鏈，全力守護市民的健康。

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關鍵字：

桃園環保局稽查工業用化學品.非法添加食品

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