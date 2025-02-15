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助環境治理！2025台灣燈會引入智慧垃圾桶+公廁查詢QR Code

▲2025台灣燈會　引入智慧垃圾桶＋公廁查詢導引

▲2025台灣燈會引入智慧垃圾桶。（圖／環保局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

2025年台灣燈會於桃園盛大開幕，除了燈光秀與文化活動外，桃園環保局為因應燈會大量人潮，特別於燈區設置智慧垃圾桶及燈區公廁資訊查詢導引QR code，提供遊客優質的賞燈體驗，實現智慧科技與城市環境治理的結合。

環保局代理局長葉孟芬表示，燈會期間共佈設83組智慧垃圾桶，運用感測與監控技術，隨時掌握垃圾量，即時通報、清潔。每組智慧垃圾桶包含一般垃圾桶和資源回收桶，桶內裝設有感測器以偵測垃圾容量，並透過物聯網技術隨時監測垃圾桶狀況，將數據反饋至管理系統。

▲2025台灣燈會　引入智慧垃圾桶＋公廁查詢導引

▲公廁查詢導引QR code。（圖／環保局提供）

當垃圾桶達到8成滿時即主動通報清掃人員，不僅提升垃圾桶清除效率，避免垃圾桶堆積與溢出，亦能有效分配調度清潔人員工作，維持活動區域的整潔。

環境管理處長張書豪進一步指出，燈區展場佔地遼闊，為避免遊客找尋公廁不便利，本次燈會也特別設計燈區專屬公廁資訊查詢導引網頁，遊客可藉由掃描公廁資訊QR code，查詢鄰近燈區的公廁，並可點選位址即時導航前往，縮短尋找公廁的時間與距離，提升賞燈如廁品質。

▲2025台灣燈會　引入智慧垃圾桶＋公廁查詢導引

▲公廁查詢導引QR code。（圖／環保局提供）

環保局表示，桃園市民及外縣市遊客觀賞燈會同時，亦可藉由掃描垃圾桶上的QR code，回報垃圾桶髒亂或損壞情形，系統會透過後台通報迅速處理，維護現場環境品質，期望讓每一位遊客都能有良好的賞燈體驗。

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