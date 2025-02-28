陸月背土壤最新研究　形成年齡28.23億年...驗證出月球岩漿洋模型

▲嫦娥六號返回器。（圖／翻攝自央視新聞）

記者魏有德／綜合報導

大陸「嫦娥六號」帶回的「月背土壤」樣本經研究於今（28）日公開最新成果，相關論文在國際學術期刊《科學》上發表。據研究顯示，月球背面和正面樣品中玄武岩的成分相似；本次研究樣品中玄武岩的主體形成年齡為28.23億年；源區特徵驗證了月球岩漿洋模型，且表明形成南極-艾特肯盆地的撞擊作用可能對月球早期月幔進行改造，此成果為研究月球起源與演化提供關鍵科學依據。

▲嫦娥六號採集的月背玄武岩岩屑樣本。（圖／翻攝央視，下同）

《央視》報導，本次研究中，聯合團隊通過分析嫦娥六號月球背面樣品，發現月球背面也存在克里普物質層，且月球背面和正面樣品中玄武岩的成分相似，表明月球形成初期應存在全月尺度的岩漿洋。

此外，研究還發現月球背面和正面樣品玄武岩中鉛同位素的演化路徑不同，表明月球的不同區域在岩漿洋結晶後演化過程存在差異。月球表面盆地尺度的撞擊事件，尤其是南極-艾特肯盆地的撞擊，可能改造了月幔的物理化學性質。

至於何謂岩漿洋？中國地質科學院地質研究所行星科學研究中心車曉超表示，月球岩漿洋理論提出，月球在形成初期發生了熔融，形成了大範圍的岩漿洋，可以把早期的月球想像成一個大的岩漿球。

而關於月球起源與演化，前期科學家基於對月球正面樣品研究，建立了月球岩漿洋模型。該模型提出，月球形成初期發生了全球性熔融，形成了大範圍的岩漿洋。隨著岩漿洋冷卻結晶，密度較低的礦物上浮形成月殼，密度較高的礦物下沈形成月幔，殘餘熔體富集不相容元素，形成月殼和月幔間的克里普物質層。

車曉超指出，月背樣本研究下，有很多猜想可以用它去證實，比如月球的月幔性質，「嫦娥六號著陸區是在南極-艾特肯盆地，它的深度幾乎達到了10公里，很有可能嫦娥六號樣品裡包含有月幔的直接證據。」

此外，科學家們發現南極-艾特肯盆地年齡很可能大於42億年，這樣就有機會藉由嫦娥六號的樣品，探索太陽系早期的動力學狀態，聚焦月球早期的撞擊事件以及月幔深部物質的研究。