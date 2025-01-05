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桃園稽查旅宿業者「一次性旅宿備品」　首波29家全符合規定

▲桃園稽查旅宿業者「一次性旅宿備品」

▲桃園環保局稽查旅宿業者「一次性旅宿備品」。（圖／環保局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市環保局5日表示，配合環境部公告今年元月1日起，正式實施，「一次用旅宿用品限制使用對象及實施方式」，以減少旅遊及住宿產生的塑膠垃圾，該局首週進行桃園市轄29家業者輔導稽查，全數皆符合規定。

環保局長陳世偉指出，新規定已於112年7月17日公告，讓旅宿業者(觀光旅館業、旅館業、民宿及其他住宿業)有1年半的時間準備，期間環保局輔導業者將備品消化、進行客房設施調整及人員教育訓練。為了避免法規實施後，業者誤觸法規，113年間也進行多次現場輔導及法規線上說明會，輔導旅宿業者營業場所符合法規規範。

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▲桃園稽查旅宿業者「一次性旅宿備品」

環保局提醒，「一次用旅宿用品限制使用對象及實施方式」自114年1月1日起實施後，旅宿業者不得提供容量小於180毫升液態盥洗及保養用品(洗髮乳、潤髮乳、沐浴乳及乳液4小瓶)，並不得於營業場所陳列個人衛生用品(梳子、牙刷、牙膏、刮鬍刀、刮鬍泡及浴帽6小品)供消費者自由取用，若違反則可處新台幣1,200元至6,000元罰鍰。

環保局表示，新規定上路後，仍會持續宣導及輔導稽查，呼籲旅宿業者落實新政策規定。也提醒市民朋友出外旅遊，可以自備環保杯盛水飲用、自備毛巾等物品，養成「自備、重複、少用」習慣，共同努力減少一次性用品產生，為環保盡一份心力。

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