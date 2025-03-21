特斯拉召回4.6萬Cybertruck！1月以來第8次　飾板恐在行駛中脫落

▲特斯拉因NHTSA報告外部飾板可能脫落，對車輛造成路面危險，召回逾4.6萬輛Cyber​​truck。（圖／VCG）

記者葉睿涵／編譯

美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）公告，特斯拉旗下電動皮卡Cybertruck因不鏽鋼飾板可能在行駛時脫落，構成道路安全風險，決定召回逾4.6萬輛車輛。這是Cybertruck自今年1月以來第8次召回車輛，也是相關車型上市以來規模最大的一次，引發市場對特斯拉品管問題的關注，也進一步加劇特斯拉近來銷量下滑及股價低迷的困境。

BBC引述NHTSA文件指出，Cybertruck外部不鏽鋼飾板的「斜面導軌」可能會在行駛中脫落，形成道路障礙物，增加車禍風險，因此當局決定召回2023年11月至2024年2月27日間所生產的車輛。相關問題最早是由一名車主在2月21日通報其Cybertruck的側邊飾板在行駛時脫落所引發。特斯拉自1月展開調查以來，已收到約150起相關投訴。雖然特斯拉目前尚未接獲與此相關的交通事故或人員受傷通報，但NHTSA仍認定問題具有潛在危險性。

特斯拉估計，召回車輛中約有1%可能出現相關問題。官方承諾將在保固期內免費為客戶更換相關零件；自3月21日起生產的Cybertruck也將全面改用更新設計。目前仍在公司庫存中的舊版車輛，也會在交車前完成改裝。市場研究機構Cox Automotive指出，特斯拉去年在美國共售出約3.9萬輛Cybertruck，顯示本次召回幾乎涵蓋所有已交付車輛，而Cybertruck此前已因雨刷失靈、加速板異常、車輪可能失去動力等多項缺陷遭召回。

特斯拉與該公司的執行長馬斯克尚未就此事回應媒體置評請求。目前，特斯拉正面臨一系列挑戰，包括銷量疲軟、競爭加劇，以及執行長馬斯克的政治立場爭議。分析師艾夫斯（Dan Ives）形容，該公司現正處於「龍捲風危機時刻」，批評馬斯克的政治角色已損害特斯拉品牌形象，進一步拖累其市場表現。自今年1月以來，特斯拉的股價已下跌近40%，跌幅遠超同期美股整體市場。