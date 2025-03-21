美國女大生超速被抓「露齒燦笑」　口卡照意外爆紅

▲女大生拍攝口卡照露齒燦笑，讓她在網路上意外爆紅。（圖／翻攝自Morgan County Sheriff`s Office）

記者詹雅婷／綜合報導

美國20歲女大生莉莉斯圖爾特（Lily Stewart）因為開車兩度超速遭上銬逮捕，當警局拍攝她的嫌疑人臉部照片（Mugshot，口卡照）時，她露出燦爛笑容。但她沒有想到的是，這張照片引發網友熱議，大讚她長得很漂亮。

紐約郵報報導，事發於3月8日，莉莉斯圖爾特當時要去參加朋友的生日派對，在限速55英里的路段以時速75英里的速度開車，被一名員警攔下開單。結果當她回到車上再度往前開的時候，又被發現超速，最終遭警方上銬逮捕。

莉莉斯圖爾特稱，當時行駛的路段幾乎可說是空無一人，不自覺開太快，這才因超速被捕。

▲莉莉斯圖爾特就讀喬治亞大學。（圖／翻攝自IG）

到了警局，莉莉斯圖爾特拍攝口卡照時露出燦爛笑容，沒想到引起網友注意。不少人稱讚她的外貌亮眼，還有人宣稱願意替她支付保釋金，「他們把美國小姐關起來了」、「無論她做了什麼，我心裡都相信她是無辜的」。

不過對於外界的關注，莉莉斯圖爾特一笑置之，稱當時為了參加生日派對有稍微打扮，也許這是她的妝容髮型看起來很不錯的原因。

▼對於外界的關注，莉莉斯圖爾特一笑置之。（圖／翻攝自IG）