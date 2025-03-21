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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

藍推反廢死、反戒嚴公投　李進勇指邏輯矛盾：就算通過也沒效力

▲▼中選會主委李進勇列席立法院內政委員會。（圖／記者李毓康攝）

▲中選會主委李進勇。（圖／記者李毓康攝）

記者杜冠霖／台北報導

為反制大罷免，國民黨推出反廢死、反戒嚴公投，今（21日）將提案列立法院會議程，預計逕付二讀。對此，中選會主委李進勇今受訪時表示，公投應該是要求政府廢除現有政策，這次卻是要求政府不要做現在沒有的政策，「這樣的邏輯似乎有自相矛盾的狀況」。即便通過，也無法按照「公投法」第30條規定來發生效力，當理由書跟主文送到中選會時，一定開會審議，並依法做出裁決。

李進勇指出，根據公投法第15條第2項規定，立法院就公投法第2條第2項第3款「重大政策的創制和複決」，他們認為若有必要，可以檢具主文跟理由書，經過立法院會同意通過後，交付中選會辦理公民投票。

李進勇說明，根據司法實務的見解，所謂「重大政策的創制」是指現在政府沒有的政策，透過公民投票程序，希望政府能夠制定、施行，也就是從無到有的一個過程，而公投的「重大政策複決」則是反過來，現在政府已經在實施的重大政策，透過公民投票結果，要求政府應該予以廢止。

李進勇表示，現在政府沒有的政策，提起公投要求政府不要做，或本來就有的卻要求要做，「這樣的邏輯似乎有自相矛盾的狀況」。如果說這樣的公投有結果，也無法按照「公投法」第30條規定來發生效力，因此這個部分可能有需要再斟酌的地方。

李進勇提到，目前還沒有看到公投的主文跟理由書，中選會是獨立的合議制機關，當理由書跟主文送到中選會時，一定會召開委員會議審議，同時依法做出裁決。
 

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