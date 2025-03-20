爆徐巧芯「4個月狂借365個時段」　顏若芳要民政局查有無藉機宣傳反罷

▲台北市議員顏若芳。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

大罷免案持續延燒，連活動場地租借都成為討論焦點。國民黨立委徐巧芯被爆出，派助理把3到6月份的區民活動中心借好借滿，被質疑是技術性干擾；但徐則駁斥，稱是要辦很多客廳會。對此，北市議員顏若芳質疑，徐巧芯4個月借用7間區活動中心共365個時段，揚言要請民政局現場稽查，若徐在客廳會現場發送反罷免文宣、涉及政治活動等，則應取消其所有借用場次，以維市民權益。

民進黨台北市議員許淑華指出，徐巧芯透過她的助理租借所有的活動中心，直言行徑非常惡劣，「越是反對罷團去借場地，甚至技術性的干擾，越讓民眾會更憎恨」。議員顏若芳指出，在松山區，徐巧芯的助理借用了5間區活動中心（中正、復盛、慈祐、敦化、中崙市場）總計15個時段；在信義區則最誇張，徐巧芯助理在短短4個月期間，就借用了7間區活動中心（大仁、黎平、四育、三張、西村、黎中、惠安），共計365個時段。

「徐巧芯自稱借用區民活動中心是為了辦客廳會？4個月借用380個場次沒北市府護航？鬼才信！」顏若芳說，徐巧芯透過其辦公室胡姓助理斥資申借今年3月到6月松山區、信義區大量區民活動中心場次，根據她向相關單位了解，以三張區民活動中心的A教室為例，5月的檔期已經爆滿，但徐巧芯的助理就借用了其中21天的場次；再以5月3日為例，同一天的夜間時段，徐巧芯就同時借用了松山區中正、慈祐、敦化、富盛，以及信義區大仁、三張區民活動中心的場地，說要辦客廳會鬼才信。

顏若芳說，4個月的時間就租用了松山、信義的區民活動中心破300個時段，而且大量場地時段又是重疊，請問徐巧芯是會分身之術嗎？明顯就是蓄意要佔用場地。

顏若芳直言，徐巧芯刻意阻擋罷免團體之際，也同時讓松山、信義區的民眾和團體要辦活動無處可借，可見徐巧芯為了保住自己的權位，連人民都不放在眼裡，這種立委不罷可惜。

顏若芳表示，面對同一借用人如此不合理的租用量，台北市政府竟然還在裝傻，蔣萬安根本就是自甘墮落成男版徐巧芯，公然用行政資源護航國民黨，真的是無心執政、全「芯」全意在搞小動作。

顏若芳說，在2023年10月，侯友宜、賴士葆在文山區的興業區民活動中心舉辦造勢活動時，就曾被公然撻伐過，當時民政局也明確指示區民活動中心不得出借用於選舉造勢，徐巧芯自己既然也認為區民活動中心要保持行政中心，那就不要雙標、實踐到底。

「我除了要求民政局，儘速修正區民活動中心相關管理規定，避免徐巧芯之流刻意佔用之外，也責請民政局依規現場稽查徐巧芯所稱『客廳會』的辦理情形。」顏若芳說，若徐巧芯的客廳會有發送反罷免文宣、涉及政治活動或與申請活動未符，則應取消其所有借用場次，以維市民權益。