　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴清德21日公布財劃法　藍籲綠：勿再以釋憲暫時處分阻礙地方發展

▲▼行政院提總預算 財劃法 覆議案日程 表決 民進黨提議遭國民黨反對 民進黨團舉手板表達立場 立法院院會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲賴清德預計明天公布總預算與財劃法修正。（圖／記者屠惠剛攝）

記者崔至雲／台北報導

行政院發言人李慧芝今天(20日)表示，總統賴清德預計明天公布總預算與財劃法修正，行政院將持續研議一切合法合憲的救濟方式。國民黨團呼籲民進黨政府，勿妄想利用明年《財劃法》正式上路前的空檔，要用大惡罷重新取得國會多數，企圖威權復辟重修《財劃法》，讓中央財政重回集權又集錢的不合理狀態。

對於賴清德21日將公告立法院最新通過的《財劃法》修正案，國民黨團指出，這是歷史性的一刻，中華民國地方政府在取得新法源後，對增進全台2300萬民眾的權益及福祉，將展開新的里程碑。國民黨團過去一年來的努力，終於向前跨出一大步。

國民黨團提到，最感欣慰的是，地方政府取得新財源後，城鄉發展嚴重的失衡，將逐步獲得改善。0到6歲地方政府加倍養、青年(結婚、創業、購屋、育兒)津貼可交由地方政府因地制宜的發放、防(災)洪工程建設不必再切三段，老人健保補助不再有城鄉差距；交通建設--給民眾一條安全回家的路，不必再看中央關愛的眼神，卻苦等不到。自己的家鄉、自己顧，自己的家園、自己建設。

國民黨團呼籲民進黨政府，勿妄想利用明年《財劃法》正式上路前的空檔，要用大惡罷重新取得國會多數，企圖威權復辟重修《財劃法》，讓中央財政重回集權又集錢的不合理狀態。

國民黨團指出，台灣是全台2300萬人的台灣，建全、合理的財政收支架構，是中央、地方政府都必須共同維繫及遵守的價值。民進黨政府勿在企圖以釋憲、暫時處分，阻礙地方的發展，這是全民不分藍綠都無法忍受的事。
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/19 全台詐欺最新數據

更多新聞
588 3 4485 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／《橫豎》主播氣瘋！　直播狠嗆金秀賢：我公開你菊花了嗎？
超辣日本舞孃團來台！　人間「胸」器突掏出食物
獨／友幫金髮Yuki喊冤：救人挨告什麼鬼道理
快訊／家屬痛喊「金賽綸沒墮胎、結婚！」《橫豎》警告：李鎮浩要
2台人在大馬被抓「恐判死刑」
家寧切割媽媽「恐越弄越糟」　律師曝：聲明少了1物

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

黃安有對岸身分證？陸委會：理解大家「希望他有」但沒證據

陸委會：「赴陸登錄」從來不強制　是提供民眾求助的管道

14國人持有中國身份證遭廢止戶籍　內政部：若要回復有難度

前瞻未審99億預算卡關！地方建設恐延宕　劉世芳：現在就是沒錢

爆徐巧芯「4個月狂借365個時段」　顏若芳要民政局查有無藉機宣傳反罷

賴清德21日公布財劃法　藍籲綠：勿再以釋憲、暫時處分阻礙地方發展

陸配亞亞「鼓吹武統影片」曝光！高喊：插滿五星紅旗想想就開心

備戰2026？劉和然臉書開張　嗨喊：和你顧新北！我準備好了

民進黨正式參戰大罷免！　趙少康轟：清德宗當家鬧事不演了

賴清德社會防衛韌性演練賣芒果乾？　總統府：缺乏常識政治語言

網友用AI還原大S聲音！ S媽淚喊：我女兒回來了

又是同一隻！11天前才闖禍 #比特犬 跳車窗撲咬騎士

乘客手被 #公車門 夾住猛拖50米 民眾攔車救人！驚悚畫面曝

網紅烏鴉、北盜黑金城　法院外大亂鬥...攔車、噴辣椒水

#剴剴案 開庭！ #惡保母 姊妹現身

小客車左轉 #不禮讓 猛撞行人！ 網怒：瞎子也能開車？

「金髮Yuki」協助 #CPR ！ 3歲溺斃童父親控 #假義消 亂壓

#羅威納 沒繫繩路上3連咬！無辜男和愛狗縫數10針

Andy悄悄改IG回應家寧？　壁虎通寧王一夜封神　再預言她的下一動

#剴剴 對不起！ #樂天女孩 #琳妲 聲援：為何要拿我們的錢養惡魔？

黃安有對岸身分證？陸委會：理解大家「希望他有」但沒證據

陸委會：「赴陸登錄」從來不強制　是提供民眾求助的管道

14國人持有中國身份證遭廢止戶籍　內政部：若要回復有難度

前瞻未審99億預算卡關！地方建設恐延宕　劉世芳：現在就是沒錢

爆徐巧芯「4個月狂借365個時段」　顏若芳要民政局查有無藉機宣傳反罷

賴清德21日公布財劃法　藍籲綠：勿再以釋憲、暫時處分阻礙地方發展

陸配亞亞「鼓吹武統影片」曝光！高喊：插滿五星紅旗想想就開心

備戰2026？劉和然臉書開張　嗨喊：和你顧新北！我準備好了

民進黨正式參戰大罷免！　趙少康轟：清德宗當家鬧事不演了

賴清德社會防衛韌性演練賣芒果乾？　總統府：缺乏常識政治語言

黃安有對岸身分證？陸委會：理解大家「希望他有」但沒證據

快訊／《橫豎》主播氣瘋！　直播狠嗆金秀賢：我公開你菊花了嗎？

揭密男人愛愛的腦部運動！研究：大腦「高潮迭起」　射精被1物控制

25%預售屋合約藏陷阱 　地政局推AI「Hi Landy」拍照、語音避雷

江少慶「往好的方向走」　王尉永復健進度比預期快

奇美醫院「健康哈伯站」　使用人數激增近5成

世壯運大巨蛋開幕門票完售　演出卡司曝！阿爆、告五人領銜

網路禁止刊登販售電子煙+加熱菸　桃園衛生局：最重罰100萬

「新竹市幸福宜居網2.0」再進化　落實「智慧治理」城市願景

快訊／高雄岡山公寓竄濃煙！住戶「地下室燒金紙」涉縱火

網友用AI還原大S聲音！ S媽淚喊：我女兒回來了

政治熱門新聞

五一勞動節有望全國放假！　人事長蘇俊榮：我不反對

「中立國」瑞士罕見關切台海情勢　警告北京當局、中國駐外館

快訊／柯文哲違反政治獻金法　遭裁罰374萬、沒入5579萬

業者協助罷免「營收少50%」　王浩宇：記得消費

亞亞喊冤「從沒主張武力統一」　親上火線還原「移民署約談過程」

民進黨正式參戰大罷免！　趙少康轟：清德宗當家鬧事不演了

防大教授與陸合作　邱國正曾轟要槍斃掉

快訊／超時空感！新北大巨蛋最新設計圖曝光　選址年底定案

IDF掛空射型雄三飛彈升空　專家：射程被大延伸、對共艦重大威脅

海軍大武艦年初才亮相就纏絞拖纜損傷　艦長操作失慎被火速調職

自爆遭曹興誠提告「散播性影像」等3罪　謝寒冰揭刑事局約談過程

藍委問產檢假補助被刪「別砍這麼重要的」　籲找基金周轉、勞長無奈

陸配亞亞「鼓吹武統影片」曝光！

陸配亞亞曝遭遇假新聞、網暴　謝寒冰幫發聲：不喜歡言論就能趕人走？

更多熱門

相關新聞

爆徐巧芯「4個月狂借365個時段」　顏若芳要民政局查有無藉機宣傳反罷

爆徐巧芯「4個月狂借365個時段」　顏若芳要民政局查有無藉機宣傳反罷

大罷免案持續延燒，連活動場地租借都成為討論焦點。國民黨立委徐巧芯被爆出，派助理把3到6月份的區民活動中心借好借滿，被質疑是技術性干擾；但徐則駁斥，稱是要辦很多客廳會。對此，北市議員顏若芳質疑，徐巧芯4個月借用7間區活動中心共365個時段，揚言要請民政局現場稽查，若徐在客廳會現場發送反罷免文宣、涉及政治活動等，則應取消其所有借用場次，以維市民權益。

民進黨正式參戰大罷免！　趙少康轟：清德宗當家鬧事不演了

民進黨正式參戰大罷免！　趙少康轟：清德宗當家鬧事不演了

檢調查「幽靈連署」！搜索國民黨台南市黨部　黨中央、黨部回應了

檢調查「幽靈連署」！搜索國民黨台南市黨部　黨中央、黨部回應了

賴清德莒光園地提醒官兵「對中共滲透提高警覺」　交友要謹慎判斷

賴清德莒光園地提醒官兵「對中共滲透提高警覺」　交友要謹慎判斷

罷免案傳幽靈連署　檢調搜索國民黨市黨部

罷免案傳幽靈連署　檢調搜索國民黨市黨部

關鍵字：

賴清德財劃法釋憲暫時處分國民黨民進黨

讀者迴響

熱門新聞

把握好天氣！　「鋒面掃全台」時間曝

雨神又來！　「全台下3天」時間曝

快訊／Andy真的被告了！　PO警局通知書

金賽綸老公身分起底「2個月前就露臉」

正妹YTR下海突停拍片！竟是考上「亞洲第一私立學府」

家寧「得知媽媽提告Andy」真實反應曝

即／家寧媽媽提告了！　Andy月底前須到案

中獎都是「彭家軍」！幕後黑手竟是駭客

性侵後還騙要結婚害女方輕生　二審輕判2年

YTR爆料「金賽綸已婚、墮胎」

全文／金賽綸認結婚「私密錄音檔」流出

家寧爆「在家一直被控制」！

前輔導長內內「被丟2塊要求露胸」！

Andy限動報喜！4天訂閱破200萬「YT金牌在路上了」

冷到沒完沒了！　還有強冷氣團

更多

最夯影音

更多

網友用AI還原大S聲音！ S媽淚喊：我女兒回來了

又是同一隻！11天前才闖禍 #比特犬 跳車窗撲咬騎士

乘客手被 #公車門 夾住猛拖50米 民眾攔車救人！驚悚畫面曝

網紅烏鴉、北盜黑金城　法院外大亂鬥...攔車、噴辣椒水

#剴剴案 開庭！ #惡保母 姊妹現身

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

當鋪怪事連發！內幕超震撼

當鋪怪事連發！內幕超震撼

做工哥扛債、木屐當典物，當鋪不只是交易，更是人生百態的縮影！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面