賴清德21日公布財劃法　藍籲綠：勿再以釋憲、暫時處分阻礙地方發展

▲賴清德預計明天公布總預算與財劃法修正。（圖／記者屠惠剛攝）

記者崔至雲／台北報導

行政院發言人李慧芝今天(20日)表示，總統賴清德預計明天公布總預算與財劃法修正，行政院將持續研議一切合法合憲的救濟方式。國民黨團呼籲民進黨政府，勿妄想利用明年《財劃法》正式上路前的空檔，要用大惡罷重新取得國會多數，企圖威權復辟重修《財劃法》，讓中央財政重回集權又集錢的不合理狀態。

對於賴清德21日將公告立法院最新通過的《財劃法》修正案，國民黨團指出，這是歷史性的一刻，中華民國地方政府在取得新法源後，對增進全台2300萬民眾的權益及福祉，將展開新的里程碑。國民黨團過去一年來的努力，終於向前跨出一大步。

國民黨團提到，最感欣慰的是，地方政府取得新財源後，城鄉發展嚴重的失衡，將逐步獲得改善。0到6歲地方政府加倍養、青年(結婚、創業、購屋、育兒)津貼可交由地方政府因地制宜的發放、防(災)洪工程建設不必再切三段，老人健保補助不再有城鄉差距；交通建設--給民眾一條安全回家的路，不必再看中央關愛的眼神，卻苦等不到。自己的家鄉、自己顧，自己的家園、自己建設。

國民黨團呼籲民進黨政府，勿妄想利用明年《財劃法》正式上路前的空檔，要用大惡罷重新取得國會多數，企圖威權復辟重修《財劃法》，讓中央財政重回集權又集錢的不合理狀態。

國民黨團指出，台灣是全台2300萬人的台灣，建全、合理的財政收支架構，是中央、地方政府都必須共同維繫及遵守的價值。民進黨政府勿在企圖以釋憲、暫時處分，阻礙地方的發展，這是全民不分藍綠都無法忍受的事。

