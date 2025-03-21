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藍營死亡連署涉偽造文書2人遭聲押　鄭銘謙：檢察官當然有證據就辦

▲▼法務部長鄭銘謙 聯訪 立法院司法法制委員會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲法務部長鄭銘謙。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

藍營發動罷免綠委林俊憲、王定宇，一階連署皆未通過，且都有上百死人連署、涉偽造文書，台南地檢署20日指揮台南市調處搜索國民黨台南市黨部，並帶回5人偵辦，莊男、劉男2人犯罪嫌疑重大遭當庭逮捕。對此，法務部長鄭銘謙今（21日）回應，檢察官當然有證據就辦，都尊重檢察官偵辦。

大罷免延燒，不料，藍營罷免案陸續傳出「冒名連署」、「死人連署」，不僅推動16位民進黨立委的罷免案一階未達標，更累積高達1737人是不符規定的「死亡連署」。其中，林俊憲遭提罷免的第一階段提議連署書3千多份，由中選員會送到台南市選委會查核，結果傳出一些提議書的連署人是冒用他人身分，其中不乏有「死人」參與連署，甚至有些連署人戶籍根本不在林俊憲選區。

台南地檢署接獲情資後，20日搜索國民黨台南市黨部、莊姓被告住處，並帶回5人。檢方訊問後，認定莊、劉2被告均涉犯刑法第216、210條行使偽造私文書罪嫌及個人資料保護法第20條第1項及同法第41條罪嫌，犯罪嫌疑重大，且有湮滅證據及勾串共犯之虞。台南地檢署21日凌晨當庭逮捕莊姓被告、劉姓被告，並向台南地方法院聲請羈押禁見，其餘被告訊後均請回。

對於其他幽靈連署是否會比照辦理？鄭銘謙今受訪時回應，檢察官當然有證據就辦，都尊重檢察官偵辦。

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