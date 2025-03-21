徐巧芯嗆國軍加薪1.2萬「太少了吧」　堅持國民黨2萬版本　

▲徐巧芯。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

國防部今（21日）公布薪資待遇調整，包含志願役加給，少校階以下軍士官兵增加5,000元；中、上校階軍官增加4,000元；將官增加3,000元。而作戰部隊的基層官士兵，加給最高將提升1.2萬元。對此，國民黨立委徐巧芯直言，「太少了吧」，花這麼多錢買武器，卻不照顧軍人，國民黨會堅持自己的版本。

依總統「提升官兵福利待遇」指導，經過縝密規劃，「志願役加給」薪資待遇調整，少校階以下軍士官兵為國軍部隊的作戰主力，志願役加給增加5,000元；中、上校階軍官，屬專業領導職務，同步增加4,000元；將官增加3,000元。

「戰鬥部隊加給」薪資待遇調整，第一類型戰鬥部隊加給，增加7,000元；第二類型戰鬥部隊加給，增加4,000元。

對此，徐巧芯表示，太少了吧，所有的基層國軍現在都在瘋狂退伍，加薪不僅無感，還有很多人吵著要退伍，國民黨會堅持國軍自願役加給2萬塊的版本，這個版本會堅持到底。

對於外界認為國民黨刪凍國防預算？徐巧芯指出，這次是歷史上編最高預算的一次，也是被刪最少的幾次，只刪除1.06%而已，根本是九牛一毛，跟其他部會相比基本上幾乎沒有刪，刪除的部分都是答應要做的事沒做到的。

徐巧芯也說，刪預算的時候，民進黨也沒有人提出來，國防外交委員會多數的是民進黨，如果民進黨刪除1.06%不合理話，為什麼他們不提出來不表決？外交國訪委員會國民黨只有她跟馬文君、黃仁、陳永康，韓國瑜、江啟臣都是不出席的，民進黨有王定宇、林楚茵、羅美玲等人，民進黨都同意刪除，請問賴清德知不知道嗎？