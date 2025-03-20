解放軍加速擴軍！　美4司令示警：中國有意「2027年奪取台灣」

▲美國多名司令指出，習近平已下令解放軍2027年奪取台灣。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

美國戰略司令部（STRATCOM）司令柯頓（Anthony J. Cotton）18日在年度國防大會中表示，隨著中國不斷加速軍事擴張，國際已重新回到大國競爭的時代，因此美國現代化戰略威懾力已成為當務之急。他也警告，中國解放軍可能會「在2027年奪取台灣」，強調美國核武庫的現代化對於維持全球穩定至關重要，任何延誤都可能對國家安全產生連鎖效應。

柯頓指出，冷戰結束後，美國曾依賴「和平紅利」，縮減軍事工業基礎並推遲核子現代化，但如今大國競爭重新浮現，令美國面臨前所未有的安全環境。他特別提到，中國的軍事擴張速度驚人，中國國家主席習近平已指示軍方在2027年前做好奪取台灣的準備，中國的軍民兩用造船廠與核運載平台發展值得高度關注。

柯頓的擔憂與美軍幾位印太司令不謀而合。2021年，時任印太司令戴維森（Phil Davidson）就曾預警，中國可能在2027年對台灣採取武力行動。隨後，接任戴維森的阿基里諾（John Aquilino）也在2024年4月表示，中國的目標是在2027年之前具備侵略台灣的能力。

阿基里諾強調，這個時間表不是美方所估計，而是習近平對解放軍的要求。去年10月，現任印太司令帕帕羅（Samuel Paparo）也提及，如果2027年解放軍攻台情境提前發生，他對美軍在台海衝突中擊敗解放軍的能力抱有信心。

▲柯頓呼籲美國加速軍事現代化。（圖／翻攝自AFNWC官網）

柯頓也警告，當前有多個不遵守負責任核子實踐的對手正在崛起，嚴重威脅國際體系的穩定；為應對這一挑戰，美國必須加速推動戰略威懾體系的現代化。他列舉了「哨兵」（Sentinel）洲際彈道飛彈、哥倫比亞級核潛艇，以及B-21突襲者（Raider）隱形轟炸機幾項關鍵計畫，強調這些計畫若進一步延遲，將對國家安全產生嚴重影響。

在財政層面，柯頓表示，相較於其他可能的戰略選擇，維持可信的核威懾並不昂貴。目前，美國國防部的核武預算僅佔總預算的4%。他也強調，核武威懾之外，常規武器同樣重要，例如高超音速武器可提供長程非核打擊選擇，讓決策者在衝突的各個階段擁有更多戰略應對方案，避免事態升級至核衝突。他也提及，美國應加強網絡戰、太空作戰能力，並發展無人駕駛技術，以提升整體戰略威懾力。

柯頓最後警告，戰爭的特性正在發生重大變化，數據分析、人工智慧（AI）和機器學習將成為未來戰場的核心技術，而現代化的時間窗口正快速關閉，若美國不及時行動，將錯失關鍵機遇，影響長遠的國家安全與全球戰略平衡。