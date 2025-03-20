美國「強化駐日美軍」防台灣有事　CNN爆：川普省錢想喊卡

▲川普上任後大動作要縮減政府開支，如今更打算停止駐日美軍加強計畫。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

美國《有線電視新聞網》（CNN）19日報導，作為川普政府推動政府機構縮減計畫的一環，美國國防部正在考慮中止駐日美軍的強化計畫。若此消息屬實，恐將對美軍與自衛隊的合作產生影響。

報導指出，美國五角大廈在內部文件中提及，如果停止駐日美軍的強化計畫，將可節省約11億美元（約新台幣363億元）。不過，文件也指出，這項決策可能會對美國帶來在日本的「政治風險」。

在拜登政府時期，美軍曾計畫強化駐日美軍司令部，將其升格為「聯合軍司令部」，藉此深化與日本自衛隊間的合作，以牽制中國的霸權注意行為。然而，這項計畫如今卻面臨取消的可能。

事實上，美國政府考慮強化駐日美軍司令部的功能，就是為了促進美軍與日本自衛隊的合作。鑑於中國在東亞加強霸權式的軍事行動，美國也憂心「台灣有事」。

不僅如此，美國國防部還考慮整併歐洲與非洲地區的軍事指揮體系，同時評估北美與中南美地區軍隊的統合方案。

這些變革皆與國防部推動「精簡化」政策有關，當局計畫裁減5%至8%的文職人員，而暫停駐日美軍強化計畫及整併軍隊，也是該政策的一部分。