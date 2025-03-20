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美議員再推「駐美代表處正名」法案　FAPA動員台灣人請願

▲▼ 美台,台美,美國國旗,台灣國旗。（圖／路透）

▲美國跨黨派參議員聯手提出法案，呼籲將現行「駐美國台北經濟文化代表處」更名為「台灣代表處」。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

美國跨黨派參議員3月12日聯手提出法案，呼籲行政部門將現行「駐美國台北經濟文化代表處」更名為「台灣代表處」，以更加明確展現該機構代表的主體性。台灣人公共事務會（FAPA）則宣布，將發起請願行動，全力推動法案於本屆國會通過，並送交美國總統川普簽署生效。

FAPA在聲明中指出，曾大力支持「台灣代表處正名」的前參議員盧比歐（Marco Rubio）已成為現任美國國務卿；而共和黨籍的匡希恆（John Curtis）則當選美國聯邦參議員，並於日前與民主黨籍的參議員莫克利（Jeff Merkley）在參議院重新提出《台灣代表處法》。

聲明提到，不論是在美國行政部門或立法機關，對於台灣駐美代表處正名的支持力度皆更甚以往，使該跨黨派法案通過的機會大幅提升。匡希恆指出，這體現駐美代表處代表台灣民眾，而非「台北市」的經濟利益。

FAPA會長林素梅表示，「FAPA長年致力於推動將『台北經濟文化代表處』正名為『台灣代表處』，以更準確地反映並尊重台灣的獨立國格與國家認同。」

FAPA也宣布將啟動請願行動，全力推動法案在第119屆國會順利立法，並獲美國總統簽署施行。事實上，FAPA去年也曾展開類似行動，全美各地共寄出約3600封請願信，敦促國會議員表態支持。

FAPA早在20多年前就開始推動相關法案，當時有多位美國聯邦眾議員分別多次致函時任台灣總統陳水扁，對「台北經濟文化代表處」更名為「台灣代表處」表達支持。

相關法案包括2021年由民主黨眾議員薛曼（Brad Sherman）與共和黨的夏波（Steve Chabot）共同提出的「台灣外交檢討法案」，及在2022年至2023年間由盧比歐及當時仍是眾議員的匡希恆兩度提出，專為推動台灣駐美辦事處正名的「台灣代表處法案」。

據悉，美國前總統拜登（Joe Biden）曾考慮推動台灣駐美機構更名，但最終因擔憂潛在反效果而未能實行。反對方認為，更名僅具象徵意義，實質影響有限，甚至可能引發負面反應，影響台灣利益。

針對當前局勢，林素梅透過聲明強調，在中國對台軍事威脅與外交打壓日趨嚴峻的背景下，將駐美辦事處正名為「台灣代表處」，不僅能展現美國對台灣主權與國際地位的尊重，也有助於提升台灣在國際社會的獨立形象。

她進一步指出，若法案獲得通過，將有助於帶動其他民主盟友跟進，促使台灣駐外機構正名，鞏固台灣的國際地位。

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