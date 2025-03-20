川普提議「接管烏克蘭電廠」　能源部長：美國確實有能力

▲烏克蘭東南部聶伯河畔的札波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠為歐洲最大核電廠，俄烏開戰後不久即遭俄軍占領。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普19日與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）通話時提議，可以由美國接管烏克蘭的發電廠。美國能源部長和內政部長先是拒絕表態，但又說美國確實有能力接管這些電廠。

根據CNN報導，川普（Donald Trump）與澤倫斯基通話時，提出一項由美國接管烏克蘭的發電廠的方案，且認為這將是保護烏克蘭能源基礎設施的最佳方式。針對此事，美國能源部長萊特（Chris Wright）和內政部長柏根（Doug Burgum）最初拒絕向記者表態。

萊特起初向CNN記者表示，現階段沒有任何討論，「美國和這位總統（澤倫斯基）的首要目標是提升能源產量，最好是由美國生產的能源，但總之就是要增加能源供應，改善人民生活並降低價格。」

然而，萊特接著在《福斯新聞》訪問時表示，美國確實有能力管理這些電廠，但他不認為這需要美軍派駐當地。他補充說，如果川普和國務卿盧比歐（Marco Rubio）認為美國需要管理烏克蘭的核電廠，「沒問題，我們可以做到。」

當記者進一步追問美國對烏克蘭能源設施的具體計畫時，柏根僅回應，「我們對於烏克蘭核能問題沒什麼可說的。」萊特也補充，「對，無可奉告。」

川普政府首次提出這項建議，是在19日與澤倫斯基的通話摘要中提及。

盧比歐在摘要中寫道，川普討論了烏克蘭的電力供應和核電廠，並提到美國在電力和公用事業領域擁有豐富專業知識，可以在管理這些電廠方面提供極大幫助，「美國擁有這些電廠，將是對烏克蘭能源基礎設施最好的保護與支持。」