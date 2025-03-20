烏俄停戰現曙光！　澤倫斯基：有望今年實現長久和平

▲川普19日與澤倫斯基進行了一小時的通話。（左圖／達志影像／美聯社、右圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普19日與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）進行了一小時的通話，並形容這次對話非常好。澤倫斯基也指出，「我們相信，在美國的領導下，與川普總統攜手合作，有機會在今年內實現長久和平。」

根據BBC報導，川普（Donald Trump）在Truth Social上表示，這次通話的目的是讓烏克蘭與俄羅斯在各自的需求和要求上取得一致，並強調停火努力仍在推進。澤倫斯基則在X上形容這次對話積極、坦誠，且內容非常充實，「我們相信，在美國的領導下，與川普總統攜手合作，有機會在今年內實現長久和平。」

事實上，先前俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）與澤倫斯基都曾表示願意停止攻擊能源基礎設施，但雙方隨後互相指責對方仍持續發動攻擊。川普希望促成更全面的停火，但據了解，普丁在19日的通話中，拒絕了美國與烏克蘭提議的30天全面停火協議。

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）在通話後指出，川普已承諾幫助烏克蘭在歐洲尋求更多防空系統，雙方也同意密切共享軍事情報，並安排技術團隊在未來幾天於沙烏地阿拉伯會談，商討擴大停火範圍至黑海的可能性，「這可能成為結束戰爭的第一步。」

值得注意的是，這次對話的氛圍與2月底澤倫斯基訪問白宮時的情況形成強烈對比。當時，川普與澤倫斯基以及美國副總統范斯（JD Vance）在會談中發生激烈爭論，導致美方短暫暫停對烏克蘭的軍事援助與情報共享。

儘管戰事未歇，基輔與莫斯科於20日仍成功進行戰俘交換，雙方各釋放175名戰俘。澤倫斯基表示，這是規模最大之一，並強調俄羅斯還額外釋放了22名重傷士兵。